Два ворожих вертольоти Ка-52 приземлили пізно ввечері 4 листопада на Херсонщині.

Важливо Українські воїни знищили буксир та 11 "шахідів" ворога: карта бойових дій на 5 листопада

Також на південному напрямку протиповітряна оборона Повітряних Сил збила 2 крилаті ракети "Калібр". Наші зенітники та мобільні вогневі групи ліквідували:

11 дронів-камікадзе Shahed-136,

3 БПЛА оперативно-тактичного рівня.

До знищення повітряних цілей залучали сили та засоби повітряних командувань "Південь", "Центр", "Схід" та "Захід" Повітряних сил ЗС України.

Втрати ворога станом на 5 листопада

Росія зазнає колосальних втрат на полі бою. ЗСУ нищить сотні окупантів та десятки одиниць різної техніки щодня. Станом на 5 листопада ЗСУ ліквідували вже понад 75 тисяч окупантів. Лише упродовж доби українські воїни знищили 600 ворогів.

Втрати ворога у техніці становили:

танків – 2758 (+8);

бойових броньованих машин – 5601 (+21);

артилерійських систем – 1776 (+4);

РСЗВ – 391 (+0);

засобів ППО – 202 (+1);

літаків – 277 (+0);

гелікоптерів – 260 (+2);

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 1462 (+12);

крилатих ракет – 399 (+2);

кораблів і катерів – 16 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн – 4184 (+10);

спеціальної техніки – 155 (+0).

Найбільше втрат у російських окупантів на Лиманському та Авдіївському напрямках.