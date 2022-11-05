Два вражеских вертолета Ка-52 приземлили поздно вечером 4 ноября в Херсонской области.

Украинские воины уничтожили буксир и 11 "шахидов" врага: карта боевых действий на 5 ноября

Также на южном направлении противовоздушная оборона Воздушных Сил сбила две крылатые ракеты "Калибр". Наши зенитчики и мобильные огневые группы ликвидировали:

  • 11 дронов-камикадзе Shahed-136,
  • 3 БПЛА оперативно-тактического уровня.

К уничтожению воздушных целей привлекались силы и средства воздушных командований "Юг", "Центр", "Восток" и "Запад" Воздушных сил ВС Украины.

Потери врага по состоянию на 5 ноября

Россия несет колоссальные потери на поле боя. ВСУ уничтожает сотни кафиров и десятки единиц разной техники ежедневно. По состоянию на 5 ноября ВСУ ликвидировали уже более 75 тысяч кафиров. Только за сутки украинские воины уничтожили 600 врагов.

Потери врага в технике составили:

  • танков – 2758 (+8);
  • боевых бронированных машин – 5601 (+21);
  • артиллерийских систем – 1776 (+4);
  • РСЗО – 391 (+0);
  • средств ПВО – 202 (+1);
  • самолетов – 277 (+0);
  • вертолетов – 260 (+2);
  • БпЛА оперативно-тактического уровня – 1462 (+12);
  • крылатых ракет – 399 (+2);
  • кораблей и катеров – 16 (+0);
  • автомобильной техники и автоцистерн – 4184 (+10);
  • специальной техники – 155 (+0).

Больше всего потерь у российских кафиров на Лиманском и Авдеевском направлениях.

Стоит ли внимание – Создала ли Россия ловушку для ВСУ и какие сценарии событий на Херсонщине: смотрите видео