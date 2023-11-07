Мобілізація в листопаді: хто може отримати бронь і що для цього потрібно

Загальна мобілізація в Україні триває вже понад 20 місяців. Однак, частина чоловіків можуть отримати бронь.

Заброньовані громадяни мають право на відстрочку від мобілізації. Хто саме може її отримати і що для цього потрібно, розповідає 24 Канал.

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Хто може отримати бронь від мобілізації

Відповідно до 25 статті Закону "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", бронюванню підлягають громадяни, які працюють в органах державної влади, в інших державних органах, в органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях, яким встановлено мобілізаційні завдання (замовлення).

Згідно з постановою Кабміну № 194, бронювання військовозобов'язаних здійснюється органами держвлади, іншими держорганами, а також підприємствами, установами, організаціями, які задовольняють потреби армії або населення.

До речі, бронювати своїх працівників також можуть банки, які залучаються до роботи під час особливого періоду, зокрема, воєнного стану. А ще можливе бронювання водіїв, які здійснюють перевезення для потреб ЗСУ та інших підрозділів української армії, медичних вантажів і вантажів гуманітарної допомоги.

Окрім того, працівників залізничного транспорту, які забезпечують функціонування та безперебійну роботу залізниці.

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Як отримати бронь від мобілізації

Зауважимо, що загальний порядок бронювання складається з низки кроків. Зокрема:

подання пропозиції від роботодавця бронювання до відповідного органу держвлади (наприклад, ОВА. До заповненої форми варто додати лист з максимально детальним обґрунтуванням необхідності бронювання бажано з документами, що підтверджують це (рішення уряду, ОВА, копії укладеного договору тощо).

Після цього органи держвлади узгоджують отримані пропозиції з Міноборони та подають їх до Мінекономіки разом з обґрунтуванням. Це міністерство узагальнює пропозиції, упродовж 1 робочого дня ухвалює відповідне рішення та надсилає його копію до Міноборони й держоргану, що подав пропозицію.

Далі Міноборони через Генштаб ЗСУ в одноденний строк надсилає до ТЦК та СП витяги з наказів Мінекономіки.

ТЦК за місцем розташування підприємства оформлює бронювання. Зокрема, заброньованих беруть на спеціальний військовий облік та оформлюють їм посвідчення про відстрочку.

Особа, яка відповідальна за ведення військового обліку на підприємстві, має провести комунікацію з працівниками та ТЦК, а ще внести відомості про бронювання до особових карток.

Цікаво! Бронювання водіїв і працівників залізниціздійснюється в спрощеному порядку. Пропозиції подають до Мінінфраструктури або ОВА чи МВА. Відповідний орган ухвалює рішення й надсилає його до Держприкордонслужби.

До речі, Мінінфраструктури заявляє, що всі необхідні документи будуть оформлені упродовж 2 годин з моменту отримання повідомлення від перевізника.