Мобилизация в ноябре: кто может получить бронь и что для этого нужно

Общая мобилизация в Украине длится уже более 20 месяцев. Однако, часть мужчин могут получить бронь.

Забронированные граждане имеют право на отсрочку от мобилизации. Кто именно может ее получить и что для этого нужно, рассказывает 24 Канал.

Все, что нужно знать о Новые правила бронирования от мобилизации: что будет с ФЛП и можно ли выезжать за границу

Кто может получить бронь от мобилизации

В соответствии с статьей 25 Закона "О мобилизационной подготовке и мобилизации", бронированию подлежат граждане, работающие в органах государственной власти, в других государственных органах, в органах местного самоуправления, на предприятиях, в учреждениях и организациях, которым установлены мобилизационные задачи (заказ).

Согласно постановлению Кабмина №194, бронирование военнообязанных осуществляется органами госвласти, другими госорганами, а также предприятиями, учреждениями, организациями, удовлетворяющими потребности армии или населения.

Кстати, бронировать своих работников могут банки, которые привлекаются к работе во время особого периода, в частности, военного положения. А еще возможно бронирование водителей, осуществляющих перевозку для нужд ВСУ и других подразделений украинской армии, медицинских грузов и грузов гуманитарной помощи.

Кроме того, работников железнодорожного транспорта, обеспечивающих функционирование и бесперебойную работу железной дороги.

Обратите внимание "Новый Израиль"? Отменят ли в Украине призыв, что такое рекрутинг и зачем его вводят

Как получить бронь от мобилизации

Общий порядок бронирования состоит из ряда шагов. В частности:

представление предложения от работодателя бронирования в соответствующий орган госвласти (например, ОВА). К заполненной форме следует добавить письмо с максимально детальным обоснованием необходимости бронирования желательно с подтверждающими это документами (решения правительства, ОВА, копии заключенного договора).

После этого органы госвласти согласовывают полученные предложения из Минобороны и представляют их в Минэкономики вместе с обоснованием. Это министерство обобщает предложения, в течение 1 рабочего дня принимает соответствующее решение и направляет его копию в Минобороны и подавший предложение госоргану.

Далее Минобороны через Генштаб ВСУ в однодневный срок направляет в ТЦК и СП выписки из приказов Минэкономики.

ТЦК по месту нахождения предприятия оформляет бронирование. В частности, забронированных берут на специальный воинский учет и оформляют удостоверение об отсрочке.

Лицо, ответственное за ведение воинского учета на предприятии, должно провести коммуникацию с работниками и ТЦК, а также внести сведения о бронировании к личным картам.

Любопытно! Бронирование водителей и работников железной дороги осуществляется в упрощенном порядке. Предложения подают в Мининфраструктуру или ОВА, или ГВА. Соответствующий орган принимает решение и направляет его в Госпогранслужбу.

Кстати, Мининфраструктуры заявляет, что все необходимые документы будут оформлены в течение 2 часов с момента получения уведомления от перевозчика.