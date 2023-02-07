Загальна мобілізація в Україні: працівників із якими спеціальностями не можна бронювати
Джерело:Міністерство економіки України
Кабінет Міністрів оприлюднив нові правила бронювання від мобілізації в Україні. Зокрема, визначили, які саме підприємства та в якій кількості можуть забронювати своїх працівників.
Однак, Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний ухвалив рішення щодо заборони бронювання військовозобов'язаних з дефіцитними військово-обліковими спеціальностями.
Дізнайтеся більше Нові правила бронювання від мобілізації: що буде з ФОПами і чи можна виїжджати за кордон
Перелік дефіцитних спеціальностей визначає Генштаб та Головнокомандувач ЗСУ, враховуючи ситуацію на фронті. Втім, керівники і заступники керівників підприємств можуть бути заброньовані незалежно від військово-облікової спеціальності, зазначив заступник Міністра економіки Ігор Фоменко.
Іншим працівникам з дефіцитними військово-обліковими спеціальностями за окремим обґрунтуванням бронювання має бути погоджено з Генштабом.
І такі прецеденти доволі часто є. Виходячи із критичної важливості тих функцій, які надає підприємство або ФОП, Генштаб погоджує, у тому числі (бронювання – 24 Канал) спеціалістів з дефіцитними військово-обліковими спеціальностями,
– додав Фоменко.
Ознаки підприємства, яке може забронювати своїх працівників
Уряд оприлюднив 7 критеріїв, відповідно до яких визначаються підприємства й організації, що є критично важливими для економіки України, а їхні керівники мають право забронювати своїх працівників. Зокрема:
- підприємство має за рік сплатити сукупно податків, зборів та платежів на суму 1,5 мільйона євро;
- сума надходжень в іноземній валюті (крім кредитів і позик) має сягати не менше як 32 мільйони євро за звітний податковий рік;
- підприємство має стратегічне значення для економіки та безпеки держави відповідно до урядового переліку об’єктів держвласності;
- підприємство має важливе значення для галузі національної економіки чи потреб територіальної громади (критерії для визначення має встановити місцева влада);
- підприємство не має заборгованості зі сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування;
- середня зарплата застрахованих працівників за останній квартал не менше за середню зарплату в регіоні з відповідний період;
- підприємство є резидентом порталу "Дія.Сіті".