Хто та як може отримати бронь від мобілізації у серпні

Українські військовозобов'язані можуть отримати відстрочку або бронювання, відповідно до законодавства та постанов уряду. Існує 4 категорії працівників, які можуть отримати бронь.

З 17 липня у застосунку "Дія" з'явилася можливість електронного бронювання. Вона покликана усунути людський фактор. За 10 днів від старту послуги 76 тисяч працівників критичних підприємств забронювали.

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Як відбувається бронювання

Зазначалося, що послугою електронного бронювання скористалися як приватні компанії, так і державні підприємства, а також комунальної власності.

Оформлення броні у "Дії" передбачає кілька автоматичних перевірок у реєстрах. Результат бронювання надійде керівнику та уповноваженій особі, яка подавала списки на бронювання. У разі відмови, буде вказно її причину.

Документ, який вказує на те, що у працівника є бронь, – його профіль у застосунку Резерв+, який має оперативно оновитися.

Серед змін у процесі бронювання сталися наступні:

термін бронювання збільшено з 6 до 12 місяців;

інформація про бронювання вноситься до реєстру військовозобов'язаних "Оберіг";

скасовано неможливість бронювання через військове звання та військово-облікову спеціальність;

можна бронювати членів наглядових рад підприємств, які відповідають певним критеріям;

бронювати можна через портал Дія в електронній формі.

Кого можна бронювати

Бронюванню підлягають люди, які працюють: