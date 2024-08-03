Як саме, що змінилося, пояснив речник Міністерства оборони України Дмитро Лазуткін.

Дізнайтеся також Чи можна ще оновити дані та як і кого можна забронювати: якою буде мобілізація в серпні

Мобілізація в Україні

Спікер розповів, що за підсумками на 17 липня 4,6 мільйона військовозобов'язаних, призовників і резервістів оновили свої облікові дані. До речі, значно зросла кількість мобілізованих по рекрутингу.

Цей закон, по суті, підштовхнув людей до того, щоб зайняти активну позицію, взяти відповідальність за власну долю і почати шукати себе в українському війську, в лавах Сил оборони — заходити на сайти, цікавитися, які є посади, що відповідають вмінням і освіті цих людей,

– зауважив Дмитро Лазуткін.

Речник Міноборони додав, крім того, що оновилися військово-облікові дані, і тепер вже є база, з якою можна працювати представникам ТЦК, стався сплеск проактивності людей, які вагалися, які розуміли, що рано чи пізно, швидше за все, доведеться служити, які морально були готові захищати Батьківщину. Цей закон став для них поштовхом, підсумував Лазуткін.