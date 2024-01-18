Міноборони внесло важливі зміни до бронювання військовозобов'язаних: що вони передбачають
Джерело:Наталія Калмикова
У Міноборони заявили про зміни до бронювання працівників оборонно-промислового комплексу (ОПК). Тепер не буде обмежень щодо кількості заброньованих.
Також змінились ще деякі пункти щодо бронювання. Заступниця міністра оборони Наталія Калмикова розповіла, що саме передбачають зміни до постанови уряду №76 від 27 січня 2023 року.
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Що зміниться у питанні бронювання
Україна має збільшувати власні потужності виробництва зброї, техніки та обладнання. Тож підприємства оборонно-промислового комплексу мають працювати під час війни як годинник і нарощувати об'єми виробництва. Саме це питання вирішують зміни до постанови уряду №76 від 27 січня 2023 року,
– заявила заступниця Рустема Умєрова.
За її словами, тепер військовозобов'язані працівники підприємств, установ та організацій, які визначені Міністерством з питань стратегічних галузей промисловості критично важливими у сфері оборонно-промислового комплексу, бронюються:
- незалежно від військового звання, віку та військово-облікової спеціальності;
- без обмежень щодо кількості військовозобов’язаних, які підлягають бронюванню.
Наталія Калмикова розповіла, що ухвалення цієї постанови є результатом спільної позиції та роботи Міноборони, Мінстратегпрому та Мінекономіки.
Що передбачають зміни у бронюванні
- Міністерство економіки України напередодні повідомило, що уряд вніс зміни до постанови №76 від 27 січня 2023 року, яка регулює питання бронювання військовозобов'язаних під час дії воєнного стану, щодо бронювання працівників підприємств оборонно-промислового комплексу.
- Так, 16 січня 2024 року Кабмін на засіданні ухвалив відповідне рішення. Заступник міністра економіки України Ігор Фоменко розповів, що тепер підприємства оборонно-промислового комплексу зможуть бронювати своїх військовозобов'язаних працівників без обмежень щодо кількості та, не враховуючи рівень дефіцитності їхньої військової спеціальності.
- У міністерстві зазначили, що це дозволить посилити потенціал оборонно-промислового комплексу та забезпечити оборонним підприємствам можливість стабільно працювати та нарощувати обсяги виробництва.