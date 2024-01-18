Міноборони внесло важливі зміни до бронювання військовозобов'язаних: що вони передбачають

У Міноборони заявили про зміни до бронювання працівників оборонно-промислового комплексу (ОПК). Тепер не буде обмежень щодо кількості заброньованих.

Також змінились ще деякі пункти щодо бронювання. Заступниця міністра оборони Наталія Калмикова розповіла, що саме передбачають зміни до постанови уряду №76 від 27 січня 2023 року.

Дивіться також До 200 тисяч або позбавлення волі: які штрафи і покарання загрожують ухилянтам

Що зміниться у питанні бронювання

Україна має збільшувати власні потужності виробництва зброї, техніки та обладнання. Тож підприємства оборонно-промислового комплексу мають працювати під час війни як годинник і нарощувати об'єми виробництва. Саме це питання вирішують зміни до постанови уряду №76 від 27 січня 2023 року,

– заявила заступниця Рустема Умєрова.

За її словами, тепер військовозобов'язані працівники підприємств, установ та організацій, які визначені Міністерством з питань стратегічних галузей промисловості критично важливими у сфері оборонно-промислового комплексу, бронюються:

незалежно від військового звання, віку та військово-облікової спеціальності;

без обмежень щодо кількості військовозобов’язаних, які підлягають бронюванню.

Наталія Калмикова розповіла, що ухвалення цієї постанови є результатом спільної позиції та роботи Міноборони, Мінстратегпрому та Мінекономіки.

Що передбачають зміни у бронюванні