Минобороны внесло важные изменения в бронирование военнообязанных: что они предусматривают

В Минобороны заявили об изменениях в бронировании работников оборонно-промышленного комплекса (ОПК). Теперь не будет ограничений по количеству забронированных.

Также изменились некоторые пункты по бронированию. Замминистра обороны Наталья Калмыкова рассказала, что именно предусматривают изменения в постановление правительства №76 от 27 января 2023 года.

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Что изменится в вопросе бронирования

Украина должна увеличивать свои мощности производства оружия, техники и оборудования. Поэтому предприятия оборонно-промышленного комплекса должны работать во время войны как часы и наращивать объемы производства. Именно этот вопрос решают изменения в постановление правительства №76 от 27 января 2023 года,

– заявила заместитель Рустема Умерова.

По ее словам, военнообязанные работники предприятий, учреждений и организаций, которые определены Министерством по вопросам стратегических отраслей промышленности критически важными в сфере оборонно-промышленного комплекса, бронируются:

независимо от воинского звания, возраста и военно-учетной специальности;

без ограничений по количеству военнообязанных, подлежащих бронированию.

Наталья Калмыкова рассказала, что принятие этого постановления является результатом совместной позиции и работы Минобороны, Минстратегпрома и Минэкономики.

Что предусматривают изменения в бронировании