Также изменились некоторые пункты по бронированию. Замминистра обороны Наталья Калмыкова рассказала, что именно предусматривают изменения в постановление правительства №76 от 27 января 2023 года.
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Что изменится в вопросе бронирования
Украина должна увеличивать свои мощности производства оружия, техники и оборудования. Поэтому предприятия оборонно-промышленного комплекса должны работать во время войны как часы и наращивать объемы производства. Именно этот вопрос решают изменения в постановление правительства №76 от 27 января 2023 года,
– заявила заместитель Рустема Умерова.
По ее словам, военнообязанные работники предприятий, учреждений и организаций, которые определены Министерством по вопросам стратегических отраслей промышленности критически важными в сфере оборонно-промышленного комплекса, бронируются:
- независимо от воинского звания, возраста и военно-учетной специальности;
- без ограничений по количеству военнообязанных, подлежащих бронированию.
Наталья Калмыкова рассказала, что принятие этого постановления является результатом совместной позиции и работы Минобороны, Минстратегпрома и Минэкономики.
Что предусматривают изменения в бронировании
- Министерство экономики Украины накануне сообщило, что правительство внесло изменения в постановление №76 от 27 января 2023 года, регулирующее вопросы бронирования военнообязанных во время действия военного положения о бронировании работников предприятий оборонно-промышленного комплекса.
- Так, 16 января 2024 года Кабмин на заседании принял соответствующее решение. Заместитель министра экономики Украины Игорь Фоменко рассказал, что теперь предприятия оборонно-промышленного комплекса смогут бронировать своих военнообязанных работников без ограничений по количеству и без учета дефицитности их военной специальности.
- В министерстве отметили, что это позволит усилить потенциал оборонно-промышленного комплекса и обеспечить оборонным предприятиям возможность стабильно работать и наращивать объемы производства.