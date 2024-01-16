Кого смогут бронировать без ограничений
Стало известно, что Кабмин разрешил предприятиям оборонно-промышленного комплекса бронировать работников без ограничений по количеству. Даже в случае, если они имеют дефицитную военную специальность.
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Предполагается, что это позволит усилить потенциал оборонно-промышленного комплекса и обеспечить оборонным предприятиям возможность стабильно работать и наращивать объем производства.
Это решение – совместная позиция Минобороны, Минстратегпрома и Минэкономики. Наша первоочередная задача – обеспечить наших защитников и защитниц всем необходимым для победы.
Что предусматривают изменения в постановление
Изменения предполагают, что военнообязанные работники предприятий, учреждений и организаций, определенных Министерством по вопросам стратегических отраслей промышленности критически важными в сфере оборонно-промышленного комплекса, бронируются:
- независимо от воинского звания, возраста и военно-учетной специальности;
- без ограничений по количеству.
Что известно об ОПК
На данный момент оборонно-промышленный комплекс Украины насчитывает 500 компаний, из которых 400 являются представителями частного сектора. Большинство находящихся в государственной собственности предприятий являются частями структуры компании "Украинская оборонная промышленность".