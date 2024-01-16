Кого зможуть бронювати без обмежень

Стало відомо, що Кабмін дозволив підприємствам оборонно-промислового комплексу бронювати працівників без обмежень за кількістю. Навіть у випадку, якщо вони мають дефіцитну військову спеціальність.

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Передбачається, що це дозволить посилити потенціал оборонно-промислового комплексу та забезпечити оборонним підприємствам можливість стабільно працювати та нарощувати обсяги виробництва.

Ігор Фоменко заступник Міністра Економіки Це рішення – спільна позиція Міноборони, Мінстратегпрому та Мінекономіки. Наше першочергове завдання – забезпечити наших захисників і захисниць всім необхідним для здобуття перемоги.

Що передбачають зміни до постанови

Зміни передбачають, що військовозобов’язані працівники підприємств, установ та організацій, визначених Міністерством з питань стратегічних галузей промисловості критично важливими у сфері оборонно-промислового комплексу, бронюються:

незалежно від військового звання, віку та військово-облікової спеціальності;

без обмежень щодо кількості.

Що відомо про ОПК

На цей момент оборонно-промисловий комплекс України налічує 500 компаній, з яких 400 є представниками приватного сектору. Більшість підприємств, що знаходяться у державній власності, є частинами структури компанії "Українська оборонна промисловість".

Зауважте! Відповідні зміни будуть внесені в постанову №76 від 27 січня 2023 року, якою регулюються питання бронювання військовозобов’язаних під час дії воєнного стану, щодо бронювання працівників підприємств оборонно-промислового комплексу.