Росіяни мовчать: авіаексперт розкрив, яку "жирну" ціль вдалося уразити в Росії
- Сили оборони уразили Брянський хімічний завод, що виробляє боєприпаси для російського військово-промислового комплексу.
- Експерт Криволап зазначив, що відсутність повідомлень від російської сторони свідчить про значні результати удару.
Сили оборони уразили Брянський хімічний завод, який виробляє боєприпаси для "Граду", вибухівку, снаряди та патрони для російського військово-промислового комплексу.
Експерт з авіації Костянтин Криволап зазначив в ефірі 24 Каналу, що відсутність або мінімальна кількість повідомлень від російської сторони свідчить про значні результати удару.
Дивіться також: На Брянщині немає світла через удар по підстанції, а Storm Shadow уразили хімзавод
Чому українські військові обрали саме цей об’єкт для удару?
Завод розташований на північний схід від села Сельце Брянської області, у великій промисловій зоні.
З 1935 року випускає продукцію для військово-промислового комплексу – спочатку Радянського Союзу, а зараз Росії.
Також він виробляє снаряди для "Граду" (біля входу навіть стоїть установка "Град" як символ підприємства), вибухівку, снаряди та патрони.
Його розташування так близько до України виглядає провокативно. Зараз він продовжує випускати свою продукцію, і я вважаю, що це була дуже цінна ціль для нас,
– пояснив Криволап.
Щодо засобів ураження, які використовувалися в атаці, їх перераховували неточно. Згадували "Нептуни", "Трембіти", "Пекло", "Паляниця", Storm Shadow і навіть HIMARS.
У операції задіяли велику кількість різних засобів: ракети, дрони-камікадзе та звичайні дрони. Про всі інші об'єкти, які були або могли бути вражені, повідомлять пізніше.
"Зараз потрібні підтвердження від аналітиків. Росіяни мовчать – у них це державна таємниця, щоб власне населення не дізналося, по яких об'єктах їх атакують. Саме те, що повідомлень немає або їх дуже мало, свідчить про те, що результати були значними", – підсумував авіаексперт.
Куди ще вдарили українські військові?
- У ніч на 22 жовтня Сили оборони завдали ударів по важливих об’єктах окупантів у Росії – зокрема по заводу боєприпасів і нафтопереробному підприємству.
- Одна з найпотужніших атак по Росії відбулася 21 жовтня – у ній могли використовуватися ракети "Нептун", "Фламінго", SCALP, Storm Shadow та дрони FP-1.
- У Смоленську ввечері 21 жовтня сталася пожежа на ТЕЦ, однак даних про знеструмлення чи інші наслідки поки що немає.