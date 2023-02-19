"Ми маємо "дірки" у наших серцях": у Брюсселі відкрилась виставка українських митців

У Брюсселі 17 лютого відкрилась виставка українських митців "Безсоння в Україні" до річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Про це повідомляє кореспондентка 24 Каналу у Брюсселі. Колекцію картин наповнюють творчі роботи, цифрові ілюстрації та фотографії українських авторів.

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Сьогоднішня зброя – це мистецтво

Серія робіт еволюціонує та призначена для виставок у різних європейських містах, щоб показати жахіття війни й розвиток української культури. Назва виставки символізує втрату сну в українському суспільстві через необхідність боротьби за життя.

У своїх роботах автори зібрали медійні образи та маленькі епізоди повсякдення, які закарбувалися у колективній пам'яті українців. Ці образи виникли під час війни, але заклик робіт антивоєнний – пам'ятати про те, що сталося і діяти вже негайно.

Ця експозиція знаходиться у центрі ЄС, аби розповісти про біль українців тим європейцям, які ще або не зрозуміли, що в Україні триває війна, або зрозуміли, але сумніваються, чи давати Україні зброю,

– каже одна з організаторок заходу, засновниця громадської організації Promote Ukraine Марта Барандій.

Виставка українських митців у Брюсселі / Фото Софії Назаренко

Авторка паперових витинанок Олена Марчишина розповіла 24 Каналу, що її сьогоднішня зброя – це мистецтво. Вона вірить, що експозиція приверне увагу європейського суспільства до боротьби українського народу.

"Українські митці розповідають про війну засобами мистецтва, показують всьому світу правду. Візуальне мистецтво – це потужний інструмент, який дозволяє людям побачити, що насправді відбувається в Україні. Це також наша можливість боротися, показувати, які ми є сильні, потужні, як нація і допомагати привертати увагу до страшних речей, які відбуваються зараз", – сказала Олена Марчишина.

Паперові витинанки – це потужна метафора

Олена працює у декоративному мистецтві вже не перший рік. Після евакуації з Київської області навесні минулого року, свій біль авторка виливала у твори.

Мої роботи – це паперові витинанки. Це потужна метафора, яка показує, що всі українці зараз "порізані", ми маємо "дірки" в наших серцях чи душах. Ми, як цей листок паперу, пробитий дірками. Кожна витинанка – це зібраний образ: діти у війні, виживши уламки родин, матері у війні,

– розповідає мисткиня.

Одна з робіт авторки присвячена тим, хто пережив дві війни. Її зворушила історія свого батька, який народився під час Другої світової війни. Також Олена не залишилась байдужою до тих людей, які пережили нацистський геноцид, але не пережили російський.

. Виставку робіт можна буде побачити з 17 до 26 лютого в культурному центрі KULT XL біля Європейського парламенту.