"У нас есть "дыры" в наших сердцах": в Брюсселе открылась выставка украинских художников

В Брюсселе 17 февраля открылась выставка украинских художников "Бессонница в Украине" к годовщине полномасштабного вторжения России в Украину.

Об этом сообщает корреспондентка 24 Канала в Брюсселе. Коллекцию картин наполняют творческие роботы, цифровые иллюстрации и фотографии украинских авторов.

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Сегодняшнее оружие – это искусство

Серия работ эволюционирует, она предназначена для выставок в разных европейских городах, чтобы показать ужасы войны и развитие украинской культуры. Название выставки символизирует потерю сна в украинском обществе из-за необходимости борьбы за жизнь.

В своих работах авторы собрали медийные образы и маленькие эпизоды повседневной жизни, которые запечатлелись в коллективной памяти украинцев. Эти образы возникли во время войны, но призыв антивоенных работ – помнить о случившемся и действовать уже немедленно.

Эта экспозиция находится в центре ЕС, чтобы рассказать о боли украинцев тем европейцам, которые еще либо не поняли, что в Украине идет война, либо поняли, но сомневаются, давать ли Украине оружие,

– говорит одна из организаторов мероприятия, основательница общественной организации Promote Ukraine Марта Барандий.

Выставка украинских художников в Брюсселе / Фото Софии Назаренко

Автор бумажных вырезалок (укр. витинанок) Елена Марчишина рассказала 24 Каналу, что ее сегодняшнее оружие – это искусство. Она верит, что экспозиция привлечет внимание европейского общества к борьбе украинского народа.

"Украинские художники рассказывают о войне средствами искусства, показывают всему миру правду. Визуальное искусство – это мощный инструмент, который позволяет людям увидеть, что на самом деле происходит в Украине. Это также наша возможность бороться, показывать, какие мы сильные, мощные, как нация и помогать привлекать внимание к страшным вещам, которые происходят сейчас", – сказала Елена Марчишина.

Бумажные вырезалки – это мощная метафора

Елена работает в декоративном искусстве уже не первый год. После эвакуации из Киевской области весной прошлого года, свою боль автор выливала в произведения.

Мои работы – это бумажные вырезалки. Это мощная метафора, которая показывает, что все украинцы сейчас "порезаны", у нас есть "дыры" в наших сердцах или душах. Мы, как этот листок бумаги, пробиты дырками. Каждая вырезалка – это собранный образ: дети в войне, выжившие обломки семей, матери в войне,

– рассказывает художница.

Одна из работ автора посвящена тем, кто пережил две войны. Ее тронула история своего отца, родившегося во время Второй мировой войны. Также Елена не осталась равнодушной к людям, которые пережили нацистский геноцид, но не пережили русский.

. Выставку работ можно будет увидеть с 17 по 26 февраля в культурном центре KULT XL возле Европейского парламента.