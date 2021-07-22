Будапештський меморандум № 2 не є привабливим, – Вітренко про угоду Німеччини й США

На думку глави правління "Нафтогазу" Юрія Вітренка, Німеччина не може бути гарантом продовження транзиту газу територією України. Теоретично це могла б гарантувати Росія, але ціна може бути високою.

Вітренко не розуміє, як Німеччина може гарантувати транзит газу через Україну, якщо вона його не видобуває та не подає газ з території Росії.

До речі Байден заявив, що "Північний потік-2" було неможливо зупинити

Чиновник зазначив, що не можна вірити навіть тому, що Росія сама обіцяє.

Україна вже мала Будапештський меморандум, на який вона розраховувала як на гарантію безпеки. Будапештський меморандум № 2 для нас не є чимось привабливим,

– сказав Вітренко.

Він нагадав, що особисто вів переговори з "Газпромом" та підписував контракт на транзит. За його словами, зазвичай росіяни приходять на переговори і кажуть, що "ми не знаємо про що ви і з ким говорили без нас".

Що таке Будапештський меморандум? Це міжнародна угода, яку уклали 5 грудня 1994 року між Україною, США, Росією та Великою Британією про неядерний статус України. Домовленість містить пункти, що надають гарантії суверенітету та безпеки Україні.

Що цьому передувало