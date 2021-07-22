Будапештский меморандум №2 не является привлекательным, – Витренко о соглашении Германии и США

По мнению главы правления "Нафтогаза" Юрия Витренко, Германия не может быть гарантом продолжения транзита газа по территории Украины. Теоретически это могла бы гарантировать Россия, но цена может быть высокой.

Витренко не понимает, как Германия может гарантировать транзит газа через Украину, если она его не добывает и не подает газ с территории России.

Кстати Байден заявил, что "Северный поток-2" было невозможно остановить

Чиновник отметил, что нельзя верить даже тому, что Россия сама обещает.

Украина уже имела Будапештский меморандум, на который она рассчитывала как на гарантию безопасности. Будапештский меморандум №2 для нас не является чем-то привлекательным,

– сказал Витренко.

Он напомнил, что лично вел переговоры с "Газпромом" и подписывал контракт на транзит. По его словам, обычно россияне приходят на переговоры и говорят, что "мы не знаем о чем вы и с кем говорили без нас".

Что такое Будапештский меморандум? Это международное соглашение, которое заключили 5 декабря 1994 года Украина, США, Россия и Великобритания о неядерном статусе Украины. Договоренность содержит пункты, которые дают гарантии суверенитета и безопасности Украине.

Что этому предшествовало