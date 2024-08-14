"Щоб не бешкетував та не втікав": на Буковині жінка приковувала свого 10-річного сина ланцюгом

34-річна мешканка Чернівеччини прив'язувала свого 10-річного сина ланцюгом за ногу та утримувала його так у дворі. Хлопчика вилучили з сім’ї та передали лікарям.

Про вчинок матері повідомила голова старостинського округу. Вона якраз проходила повз подвір'я жительки Мамаївської громади і побачила, як у дворі сиділа прив'язана на ланцюгу дитина.

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Жінка пояснила, що так виховувала сина

У поліції розповіли, що жінка самотужки виховує ще чотирьох синів віком 3, 4, 6 та 7 років, а ще має 14-річну доньку, яка живе окремо з бабусею. Поки що усі діти перебуватимуть під наглядом бабусі та дідуся.

Свої злочинні дії мати пояснила методом виховання, аби її малолітній син не бешкетував та не втікав з дому,

– кажуть у поліції.

Там уже відкрили кримінальне провадження за фактом катування. Жінці може загрожувати позбавлення волі на строк від 2 до 6 років.

Досудове розслідування триває.