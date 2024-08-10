Інцидент трапився 9 серпня – коли в УПЦ МП відзначали свято великомученика Пантелеймона. Авто потрапило в аварію в селі Струмок Дністровського району Чернівецької області – тобто між Сокирянами та Кельменцями, пише 24 Канал.

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Що відомо про аварію з отцем УПЦ МП

У поліції Чернівецької області заявили, що аварія трапилась в адміністративних межах села Струмок. На місці події працювала слідчо-оперативна група відділення № 1 міста Сокиряни Дністровського райвідділу поліції.

Поліцейські попередньо з'ясували, що 22-річний житель села Молниця, керуючи автомобілем Lexus, не впорався з керуванням, допустив з'їзд автомобіля в кювет,

– заявили правоохоронці.

За їхніми даними, у лікарні перебуває і водій, і його 58-річний пасажир.

До речі, орієнтовно такого віку й Лонгін (Михайло Жар), який є митрополитом УПЦ МП та до 2023 року – намісник Банченського Свято-Вознесенського чоловічого монастиря УПЦ МП, де у 2023 році СБУ проводила обшуки.

Що кажуть священники та джерела в поліції

Священник Православної Церкви України Роман Грищук написав, що:

9 серпня – у свято великомученика Пантелеймона Лонгін разом з іншими священнослужителями Банченського Свято-Вознесенського чоловічого монастиря УПЦ МП Лонгін поїхав на богослужіння у Ломачинці Дністровського району, де є скит на честь цього святого;

після богослужіння вони пішли на престольне свято. Після нього – деякі ледь стояли на ногах.

Попри це, за кермо авто Lexus сів саме Лонгін. Машина, до речі, належить керівнику клініки Святого Луки при Банченському монастирі – отцю Клеопі (Тодору Мігаєсі).

Але далеко від'їхати не вдалося – всього за 25 кілометрів п'яний як чіп Жар не справився з керуванням і злетів просто із залізничного переїзду в селі Струмок,

– написав Грищук.

Він також розповів, що отці УПЦ МП, які їхали в іншій машині, відразу ж взялись "вирішувати питання".

"Зателефонували ґазді Дністровського району Василю Козаку (мовиться про мера Сокирян – 24 Канал). Той рішуче взявся… не за порятунок потерпілих, а репутації митрополита. Доручив цю відповідальну справу своєму "ручному" начальнику Сокирянського відділу поліції Сергію Лунзі. Ну а той, використовуючи власні можливості, зробив усе, щоби приховати факт ДТП, а відтак і причетних", – написав Роман Грищук.

Отець ПЦУ каже, що хотіли навіть заховати машину, але не встигли. Також він зауважив, що є свідки аварії.

Щодо Лонгіна, то він перебуває в реанімації. Роман Грищук пояснив, що один з адвокатів Лонгіна перед цими подіями зателефонував до прокурора і сказав, що в понеділок хоче подати до суду клопотання про зупинення розгляду справи проти митрополита через нібито погіршення стану здоров'я підозрюваного.

До речі, джерела у правоохоронних органах повідомили виданню "Релігійна правда" та "Главком", що скандальний митрополит УПЦ МП Лонгин (Михайло Жар), бувши п'яним за кермом машини, потрапив в аварію.

Важливо! Лонгін (Михайло Жар) не вперше потрапляє у поле зору ЗМІ та правоохоронців. Адже у 2023 році СБУ йому вручили підозру в розпалюванні міжрелігійної ворожнечі. Адже він називав ПЦУ "церквою антихриста" та "сатанинською" під час літургій. Його підозрюють у виправданні збройної агресії Росії проти України та розпалювання міжрелігійної ворожнечі. Він є у реєстрі зрадників руху ЧЕСНО.