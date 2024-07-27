Варто зазначити, що Почаївська лавра на Тернопільщині перебуває у безоплатному користуванні УПЦ МП. Разом з тим це найбільша православна святиня на заході України, друга за важливістю після Києво-Печерської лаври.

Дивіться також Виправдовують війну: СБУ виявила антиукраїнську літературу в мережі церковних лавок УПЦ МП

Що виявила перевірка

Члени комісії зафіксували оновлення або очищення стінописів та ікон, заміну панікадила в Успенському соборі, зміни у стінописах та проведення ремонтних робіт у галереях та Печерному храмі Преподобного Іова та церкві Преподобних Антонія та Феодосія й інші факти порушень.

Перевірка комісією стану збереження творів іконопису виявила факти відсутності значної частини ікон, зафіксованих паспортами пам'яток культурної спадщини та інвентарним списком, складеним на основі паспортів на твори мистецтва при проведенні інвентаризації іконопису та творів мистецтва в 1967 році,

– мовиться у звіті.

Крім цього, комісія побачила прибудову тамбура до центрального входу в Успенський собор, прибудову мансардного типу на третьому поверсі пам'ятки "Монастирські келії", а також прибудову до Надбрамного комплексу, яку використовують як їдальню для прочан.

На додачу до цього, фахівці обласного управління ДСНС під час обстеження виявили порушення вимог пожежної безпеки.

Комісія МКІП рекомендувала Кременецько-Почаївському заповіднику провести до 1 грудня інвентаризацію шести об'єктів, які були передані у безоплатне користування Свято-Успенській Почаївській лаврі, та порушити питання про припинення дії договору у судовому порядку за фактом невиконання основних вимог щодо збереження пам'яток національного значення – об'єктів державної власності та їх територій,

– повідомила комісія.

Адже користувач в обличчі УПЦ МП не дотримувався вимог Закону України "Про охорону культурної спадщини".