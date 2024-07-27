Стоит отметить, что Почаевская лавра на Тернопольщине находится в безвозмездном пользовании УПЦ МП. Вместе с тем это самая большая православная святыня на западе Украины, вторая по важности после Киево-Печерской лавры.

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Что обнаружила проверка

Члены комиссии зафиксировали обновление или очистку стенописей и икон, замену паникадила в Успенском соборе, изменения в стенописях и проведение ремонтных работ в галереях и Пещерном храме Преподобного Иова и церкви Преподобных Антония и Феодосия и другие факты нарушений.

Проверка комиссией состояния сохранности произведений иконописи выявила факты отсутствия значительной части икон, зафиксированных паспортами памятников культурного наследия и инвентарным списком, составленным на основе паспортов на произведения искусства при проведении инвентаризации иконописи и произведений искусства в 1967 году,

– говорится в отчете.

Кроме этого, комиссия увидела пристройку тамбура к центральному входу в Успенский собор, пристройку мансардного типа на третьем этаже памятника "Монастырские кельи", а также пристройку к Надвратному комплексу, которую используют как столовую для паломников.

В дополнение к этому, специалисты областного управления ГСЧС при обследовании выявили нарушения требований пожарной безопасности.

Комиссия МКИП рекомендовала Кременецко-Почаевскому заповеднику провести до 1 декабря инвентаризацию шести объектов, которые были переданы в безвозмездное пользование Свято-Успенской Почаевской лавре, и поставить вопрос о прекращении действия договора в судебном порядке по факту невыполнения основных требований по сохранению памятников национального значения – объектов государственной собственности и их территорий,

– сообщила комиссия.

Ведь пользователь в лице УПЦ МП не придерживался требований Закона Украины "Об охране культурного наследия".