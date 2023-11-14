СБУ побувала у Вознесенському Банченському монастирі УПЦ МП 9 листопада. Українці підтримали дії силовиків. Зокрема, історію в інстаграмі опублікував фотограф Едгар Каланча.

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Едгар розповів про монастир речі, які шокують

У коментарі 24 Каналу Едгар розповів: в історії він підтримав дії СБУ. Наголосив, що дуже радий візиту силовиків до монастиря в Банченах. Едгар резонно зауважив: якщо "батюшкам" немає чого ховати, чому не пропускають тоді СБУ?

Окрім того, Едгар додав: він з власного досвіду знає, що у монастирі використовують дитячу працю (що заборонено в Україні). Фотограф пригадав, як вчителька (активна вірянка та прихильниця монастиря) забирала його та однокласників до монастиря збирати картоплю й чистити рибу.

Також Едгар зауважив, що озеро з села, у якому він виріс, – в оренді монастиря. Щоб ловити рибу або відпочивати там, потрібно платити гроші за річний абонемент. На фінал Едгар поставив декілька запитань своїй аудиторії.

"Якщо це монастир, а не бізнес, чому у їхній власності гектари землі по всій області? Чому сотні озер в їх власності? Чому стільки позолоти в самому монастирі, бо ніби Христос не проповідував розкіш. Спитав чому соціальну службу та службу опіки не пускають на територію цього монастиря, щоб вони перевірили як там виховуються діти, та як вони в принципі живуть.

І додав що цей монастир – побудований в основному за кошти Фірташа, Бойка та Януковича (теж відомий факт та інформація з відкритих джерел). А відкриття цього монастиря робив сам Кіріл, той самий Кіріл московський", – розповів Едгар.

За словами Едгара, сам митрополит Лонгін – намісник Вознесенського Банченського чоловічого монастиря – має подвійне громадянство. А один з "батюшок" монастиря організував перевіз людей в Румунії в умовах воєнного стану.

Погрози надійшли того ж дня

Погрози Едгару почали надходити того ж дня. Спершу чоловік не звертав уваги на повідомлення в інстаграмі й блокував їх адресантів. Водночас згодом почалися дзвінки. Спершу невідомі просто запитали, для чого він виклав історію з підтримкою СБУ. Згодом перейшли до погроз.

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Едгар розповів, що часто ті, хто телефонують, українською не можуть й двох слів до купи зв'язати. Вочевидь, тому, що у монастирі виховують або російською, або румунською.

Під час телефонних дзвінків невідомі "рекомендували" Едгару озиратися, коли він йтиме додому. Згодом перейшли до погроз фізичної розправи.

Але найстрашніше було в неділю ввечері, там вони мені погрожували перерізати ножем горло та просто вбити. Що мають мою фотографію, знають де я живу і що їх дуже багато в тому монастирі, а я один,

– розповідає Едгар.



Погрози надходять, зокрема, румунською / Фото, надане 24 Каналу



Фото, надане 24 Каналу

До поліції Едгар звернувся ще у понеділок, 13 листопада. Наразі правоохоронці сказали чекати дзвінка, бо мають передати справу у відповідні служби для розслідування.