СБУ побывала в Вознесенском Банченском монастыре УПЦ МП 9 ноября. Украинцы поддержали действия силовиков. В частности, историю в инстаграмме опубликовал фотограф Эдгар Каланча.

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Эдгар рассказал о монастыре шокирующие вещи

В комментарии 24 Каналу Эдгар рассказал: в истории он поддержал действия СБУ. Он отметил, что очень рад визиту силовиков в монастырь в Банченах. Эдгар резонно заметил: если "батюшкам" нечего прятать, почему не пропускают СБУ?

Кроме того, Эдгар добавил: он по собственному опыту знает, что в монастыре используют детский труд (что запрещено в Украине). Фотограф вспомнил, как учительница (активная верующая и поклонница монастыря) забирала его и одноклассников в монастырь собирать картошку и чистить рыбу.

Также Эдгар отметил, что озеро из села, в котором он вырос, – в аренде монастыря. Чтобы ловить рыбу или отдыхать там, нужно платить деньги за годовой абонемент. На финал Эдгар задал несколько вопросов своей аудитории.

"Если это монастырь, а не бизнес, то почему в их собственности гектары земли по всей области? Почему сотни озер в их собственности? Почему столько позолоты в самом монастыре, ведь Христос не проповедовал роскошь. Спросил почему социальную службу и службу опеки не пускают на территорию этого монастыря, чтобы они проверили, как там воспитываются дети, и как они в принципе живут.

И добавил, что этот монастырь – построен в основном за средства Фирташа, Бойко и Януковича (тоже известный факт и информация из открытых источников). А открытие этого монастыря совершал сам Кирилл, тот же Кирилл московский", – рассказал Эдгар.

По словам Эдгара, сам митрополит Лонгин – наместник Вознесенского Банченского мужского монастыря – имеет двойное гражданство. А один из "батюшек" монастыря организовал перевоз людей в Румынии в условиях военного положения.

Угрозы поступили в тот же день

Угрозы Эдгару начали поступать в тот же день. Сначала мужчина не обращал внимания на сообщения в инстаграмме и блокировал адресантов. В то же время впоследствии начались звонки. Сначала неизвестные просто спросили, зачем он опубликовал историю с поддержкой СБУ. Впоследствии перешли к угрозам.

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Эдгар рассказал, что часто звонящие на украинском не могут и двух слов вместе связать. Очевидно, потому, что в монастыре воспитывают либо на русском, либо на румынском.

Во время телефонных звонков неизвестные "рекомендовали" Эдгару оглядываться, когда он будет идти домой. Впоследствии перешли к угрозам физической расправы.

Но самое страшное было в воскресенье вечером, там они мне угрожали перерезать ножом горло и просто убить. Что имеют мою фотографию, знают где я живу и что их очень много в том монастыре, а я один,

– рассказывает Эдгар.



Угрозы поступают, в частности, на румынском / Фото, предоставленное 24 Канала



Фото, предоставленное 24 Канала

В полицию Эдгар обратился еще в понедельник, 13 ноября. Правоохранители сказали ждать звонка, потому что должны передать дело в соответствующие службы для расследования.