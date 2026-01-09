Була загроза з полігону "Капустін Яр", – Повітряні сили про вибухи на Львівщині

В ніч на 9 січня повітряну тривогу по всій території України було оголошено через загрозу застосування противником балістичних ракет із полігону "Капустин Яр".

Про це інформує 24 Канал із посиланням на Повітряні сили.

Чому оголосили тривогу в ніч на 9 січня?

За інформацією Повітряних сил, в четвер, 8 січня, близько 23:30 по всій території України оголошено ракетну небезпеку через загрозу застосування російських балістичних ракет з полігону "Капустин Яр".

Вже згодом, о 23:48, стало відомо про вибухи на території Львівської області. Телеграм-канали припускають, що Росія застосувала ракетний комплекс "Орешник".

Нагадаємо, місцеві повідомляли про 6 вибухів у області.