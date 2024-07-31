В ОТУ Харків прокоментували можливе використання ворогом машини Bulsae-4

В оперативно-тактичному угрупованні "Харків" прокоментували ймовірне використання ворожою армією машини Bulsae-4. Так, там не підтверджують застосування такої техніки.

Наразі інформація перевіряється. Про це заявив речник оперативно-тактичного угруповання "Харків" Віталій Саранцев в коментарі для "Суспільне Харків".

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Що кажуть в ОТУ Харків про можливе використання окупантами машини Bulsae-4

Ні, зараз ми не можемо підтвердити цю інформацію, яка поширюється соцмережами. Ця інформація зараз перевіряється. І зараз ми не фіксуємо ані прибуття цієї техніки, ані фактів її застосування,

– говорить Саранцев.

Відомо, що світлину з машиною, яку зняли серед поля, опублікував телеграм-канал "КУП (18+)" зранку 30 липня. У публікації наголошується, що це північнокорейський комплекс Bulsae-4, який "було поміщено на прикордонні з Харківщиною".

Що відомо про Bulsae-4

За інформацією видання "Мілітарний", Bulsae-4 є північнокорейським далекобійним самохідним протитанковим ракетним комплексом. Зазначається, що Bulsae-4 може уражати цілі за межами прямої видимості на відстані понад 10 кілометрів. Оскільки точних даних про характеристики північнокорейської зброї майже немає, в окремих джерелах оцінюють дальність ураження цього комплексу в межах 10 – 25 кілометрів. Така далекобійність дає можливість атакувати бронетехніку з безпечної відстані для самого комплексу.

У виданні вказали, що пускова установка Bulsae-4 складається з поворотного пакета з восьми контейнерів із ракетами, розміщених на шасі північнокорейського колісного бронетранспортера М-2010 з колісною формулою 6х6.

Керована ракета має великі стабілізатори і режим атаки на ціль згори, де у бронетехніки найтонша броня. Для наведення на ракеті використовується електрооптична головка у поєднанні з командним наведенням за оптоволоконним кабелем.

Завдяки цьому оператор комплексу здійснює ручне керування по відео. Під час польоту ракети він бачить усі складки рельєфу місцевості, всі об’єкти та може обійти перешкоди і уразити ціль за межами прямої видимості або навіть за укриттям.