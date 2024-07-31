В ОТГ Харьков прокомментировали возможное использование врагом машины Bulsae-4

В оперативно-тактической группировке "Харьков" прокомментировали вероятное использование вражеской армией машины Bulsae-4. Так, там не подтверждают применение такой техники.

Сейчас информация проверяется. Об этом заявил представитель оперативно-тактической группировки "Харьков" Виталий Саранцев в комментарии для "Суспільне Харків".

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Что говорят в ОТГ Харьков о возможном использовании оккупантами машины Bulsae-4

Нет, сейчас мы не можем подтвердить эту информацию, которая распространяется соцсетями. Эта информация сейчас проверяется. И сейчас мы не фиксируем ни прибытия этой техники, ни фактов ее применения,

– говорит Саранцев.

Известно, что фотографию с машиной, которую сняли среди поля, опубликовал телеграмм-канал "КУП (18+)" утром 30 июля. В публикации отмечается, что это северокорейский комплекс Bulsae-4, который "был помещен на границе с Харьковщиной".

Что известно о Bulsae-4

По информации издания "Милитарный", Bulsae-4 является северокорейским дальнобойным самоходным противотанковым ракетным комплексом. Отмечается, что Bulsae-4 может поражать цели за пределами прямой видимости на расстоянии более 10 километров. Поскольку точных данных о характеристиках северокорейского оружия почти нет, в отдельных источниках оценивают дальность поражения этого комплекса в пределах 10 – 25 километров. Такая дальнобойность дает возможность атаковать бронетехнику с безопасного расстояния для самого комплекса.

В издании указали, что пусковая установка Bulsae-4 состоит из поворотного пакета из восьми контейнеров с ракетами, размещенных на шасси северокорейского колесного бронетранспортера М-2010 с колесной формулой 6х6.

Управляемая ракета имеет большие стабилизаторы и режим атаки на цель сверху, где у бронетехники самая тонкая броня. Для наведения на ракете используется электрооптическая головка в сочетании с командным наведением по оптоволоконному кабелю.

Благодаря этому оператор комплекса осуществляет ручное управление по видео. Во время полета ракеты он видит все складки рельефа местности, все объекты и может обойти препятствия и поразить цель за пределами прямой видимости или даже за укрытием.