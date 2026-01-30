Величезна бурулька ледь не вбила людей у Дніпрі: у мережі показали шокуюче відео

У Дніпрі величезна бурулька ледь не прилетіла по перехожих. Вона впала всього у кількох сантиметрах від двох жінок.

У мережі пишуть, що тепер потрібно дивитися не лише під ноги. Про це повідомляє телеграм-канал "Insider UA".

Як бурулька у Дніпрі ледь не покалічила людей?

У Дніпрі дві жінки йшли вулицею, коли всього у кількох сантиметрах від них впала величезна бурулька. Судячи з кадрів, вона була завдовжки, ймовірно, понад півтора метри.

Капюшон однієї з жінок бурулька зачепила, але вона не постраждала, отримавши лише певний шок.

