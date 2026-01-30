Величезна бурулька ледь не вбила людей у Дніпрі: у мережі показали шокуюче відео
- У Дніпрі величезна бурулька впала всього у кількох сантиметрах від двох жінок, зачепивши капюшон однієї з них.
- Жінки не постраждали, але подія викликала шок, і відео інциденту опубліковано у телеграм-каналі "Insider UA".
У Дніпрі величезна бурулька ледь не прилетіла по перехожих. Вона впала всього у кількох сантиметрах від двох жінок.
У мережі пишуть, що тепер потрібно дивитися не лише під ноги. Про це повідомляє телеграм-канал "Insider UA".
Як бурулька у Дніпрі ледь не покалічила людей?
У Дніпрі дві жінки йшли вулицею, коли всього у кількох сантиметрах від них впала величезна бурулька. Судячи з кадрів, вона була завдовжки, ймовірно, понад півтора метри.
Капюшон однієї з жінок бурулька зачепила, але вона не постраждала, отримавши лише певний шок.
Нова хвиля холоду накриє Україну
На початку лютого в Україні очікуються значні морози, можливе зниження температури до -26 градусів.
Північні регіони першими відчують похолодання, згодом воно пошириться на західні та інші області.