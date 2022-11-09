Податкова змінила порядок декларування доходів для деяких підприємців: кого це стосується

Податкова служба внесла зміни у порядок декларування доходів окремими категоріями підприємців. Вони почнуть діяти з 1 січня 2023 року.

Так, за наказом Мінфіну ще від 17 травня, встановлюються нові форми для декларації доходів та зміни до процесу їхнього заповнення. Бізнес 24 передає зміст документа.

Читайте також Гнучкість, надійність та безпека: як і навіщо бізнесу мігрувати у хмару

Що й для кого зміниться

У тексті наказу зазначається, що зміни стосуються власників, орендарів та користувачів на інших умовах земельних ділянок, віднесених до сільськогосподарських угідь, а також підприємців.

Так, з наступного року вони отримають два нових додатки до декларації про майновий стан і доходи. До них необхідно буде вносити податкові розрахунки з окремих податків та видів діяльності, зокрема:

"Додаток Ф4" – розрахунок податкових зобов'язань з податку на доходи фізичних осіб та військового збору, оподатковуваних доходів від продажу протягом звітного року об'єкта або об'єктів нерухомого і рухомого майна.

– розрахунок податкових зобов'язань з податку на доходи фізичних осіб та військового збору, оподатковуваних доходів від продажу протягом звітного року об'єкта або об'єктів нерухомого і рухомого майна. "Додаток МПЗ" – розрахунок загального мінімального податкового зобов'язання за податковий звітний рік, що розраховується фізичними особами-підприємцями (окрім осіб на спрощеній системі оподаткування) – власниками, орендарями, користувачами на інших умовах (зокрема й на умовах емфітевзису) земельних ділянок, віднесених до сільськогосподарських угідь.

Нагадаємо, що з 2023 року зміняться ліміти річного доходу для ФОПів на спрощеній системі оподаткування, а також розміри сплати єдиного податку для окремих груп фізичних осіб-підприємців. Детальніше про це читайте за посиланням.