Так, за наказом Мінфіну ще від 17 травня, встановлюються нові форми для декларації доходів та зміни до процесу їхнього заповнення. Бізнес 24 передає зміст документа.

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Що й для кого зміниться

У тексті наказу зазначається, що зміни стосуються власників, орендарів та користувачів на інших умовах земельних ділянок, віднесених до сільськогосподарських угідь, а також підприємців.

Так, з наступного року вони отримають два нових додатки до декларації про майновий стан і доходи. До них необхідно буде вносити податкові розрахунки з окремих податків та видів діяльності, зокрема:

"Додаток Ф4" – розрахунок податкових зобов'язань з податку на доходи фізичних осіб та військового збору, оподатковуваних доходів від продажу протягом звітного року об'єкта або об'єктів нерухомого і рухомого майна.

– розрахунок податкових зобов'язань з податку на доходи фізичних осіб та військового збору, оподатковуваних доходів від продажу протягом звітного року об'єкта або об'єктів нерухомого і рухомого майна. "Додаток МПЗ" – розрахунок загального мінімального податкового зобов'язання за податковий звітний рік, що розраховується фізичними особами-підприємцями (окрім осіб на спрощеній системі оподаткування) – власниками, орендарями, користувачами на інших умовах (зокрема й на умовах емфітевзису) земельних ділянок, віднесених до сільськогосподарських угідь.

Нагадаємо, що з 2023 року зміняться ліміти річного доходу для ФОПів на спрощеній системі оподаткування, а також розміри сплати єдиного податку для окремих груп фізичних осіб-підприємців. Детальніше про це читайте за посиланням.