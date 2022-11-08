Так, впродовж усього наступного року мінімальна зарплата становитиме 6 700 гривень, а прожитковий мінімум – 2 684 гривні. Як це впливає на ФОПів різних груп і що зміниться, розповідає Бізнес 24.
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Ліміти річного доходу для ФОП у 2023 році
Ліміт доходів фізичної особи-підприємця на спрощеній системі оподаткування є граничною межею заробітку ФОПа, при перевищенні якої його можуть перевести на загальну систему оподаткування. Показник прив'язаний до мінімальної зарплати, тож у 2023 році ліміти будуть такими:
- 1 група ФОП – 1 118 900 гривень або 167 розмірів мінімальної зарплати;
- 2 група – 5 587 800 гривень або 834 мінімальні зарплати;
- 3 група (однаково для платників та неплатників ПДВ) – 7 818 900 гривень або 1 167 мінімалок.
Єдиний податок (ЄП)
Суми єдиного податку для 1 та 2 груп ФОПів прив'язані до прожиткового мінімуму та мінімальної зарплати відповідно. Так, у 2023 році сума ЄП щомісяця для них складатиме:
- 1 група ФОП – 268,4 гривні, тобто 10% від прожиткового мінімуму;
- 2 група ФОП – 1 340 гривень, тобто 20% від мінімальної зарплати.
Водночас, для 3 групи ФОП ставки у 2023 році не зміняться, якщо порівнювати з поточним роком:
- 5% від суми доходів для неплатників ПДВ;
- 3% від суми доходів для платників ПДВ;
- спеціальні 2% для неплатників ПДВ на час дії воєнного стану.
Єдиний соціальний внесок (ЄСВ)
Розміри єдиного соціального внеску у 2023 році будуть такими:
- мінімальний ЄСВ – 1 474 гривні на місяць;
- максимальний ЄСВ – 22 110 гривень на місяць.
Так, ставка ЄСВ за себе для ФОПів становитиме 4 422 гривні за кожен квартал 2023 року, або 22% від чинної мінімальної зарплати щомісяця.