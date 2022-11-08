Так, впродовж усього наступного року мінімальна зарплата становитиме 6 700 гривень, а прожитковий мінімум – 2 684 гривні. Як це впливає на ФОПів різних груп і що зміниться, розповідає Бізнес 24.

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Ліміти річного доходу для ФОП у 2023 році

Ліміт доходів фізичної особи-підприємця на спрощеній системі оподаткування є граничною межею заробітку ФОПа, при перевищенні якої його можуть перевести на загальну систему оподаткування. Показник прив'язаний до мінімальної зарплати, тож у 2023 році ліміти будуть такими:

1 група ФОП – 1 118 900 гривень або 167 розмірів мінімальної зарплати;

2 група – 5 587 800 гривень або 834 мінімальні зарплати;

3 група (однаково для платників та неплатників ПДВ) – 7 818 900 гривень або 1 167 мінімалок.

Єдиний податок (ЄП)

Суми єдиного податку для 1 та 2 груп ФОПів прив'язані до прожиткового мінімуму та мінімальної зарплати відповідно. Так, у 2023 році сума ЄП щомісяця для них складатиме:

1 група ФОП – 268,4 гривні, тобто 10% від прожиткового мінімуму;

2 група ФОП – 1 340 гривень, тобто 20% від мінімальної зарплати.

Водночас, для 3 групи ФОП ставки у 2023 році не зміняться, якщо порівнювати з поточним роком:

5% від суми доходів для неплатників ПДВ;

3% від суми доходів для платників ПДВ;

спеціальні 2% для неплатників ПДВ на час дії воєнного стану.

Єдиний соціальний внесок (ЄСВ)

Розміри єдиного соціального внеску у 2023 році будуть такими:

мінімальний ЄСВ – 1 474 гривні на місяць;

максимальний ЄСВ – 22 110 гривень на місяць.

Так, ставка ЄСВ за себе для ФОПів становитиме 4 422 гривні за кожен квартал 2023 року, або 22% від чинної мінімальної зарплати щомісяця.

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