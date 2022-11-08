Так, в течение всего следующего года минимальная зарплата будет составлять 6 700 гривен, а прожиточный минимум – 2 684 гривны. Как это влияет на ФЛП разных групп и что изменится, рассказывает Бизнес 24.

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Лимиты годового дохода для ФЛП в 2023 году

Лимит доходов физического лица-предпринимателя на упрощенной системе налогообложения является пределом заработка ФЛП, при превышении которого его могут перевести на общую систему налогообложения. Показатель привязан к минимальной зарплате, поэтому в 2023 году лимиты будут следующими:

1 группа ФЛП – 1 118 900 гривен или 167 размеров минимальной зарплаты;

2 группа – 5 587 800 гривен или 834 минимальных зарплаты;

3 группа (одинаково для плательщиков и неплательщиков НДС) – 7 818 900 гривен или 1 167 минималок.

Единый налог (ЕП)

Суммы единого налога для 1 и 2 групп ФЛП привязаны к прожиточному минимуму и минимальной зарплате соответственно. Так, в 2023 году сумма ЕП ежемесячно для них будет составлять:

1 группа ФЛП – 268,4 гривны, то есть 10% от прожиточного минимума;

2 группа ФЛП – 1 340 гривен, то есть 20% от минимальной зарплаты.

В то же время, для 3 группы ФЛП ставки в 2023 году не изменятся, если сравнивать с текущим годом:

5% от суммы доходов для неплательщиков НДС;

3% от суммы доходов для плательщиков НДС;

специальные 2% для неплательщиков НДС на время действия военного положения.

Единый социальный взнос (ЕСВ)

Размеры единого социального взноса в 2023 году будут такими:

минимальный ЕСВ – 1 474 гривны в месяц;

максимальный ЕСВ – 22 110 гривен в месяц.

Так, ставка ЕСВ за себя для ФЛП будет составлять 4 422 гривны за каждый квартал 2023 года, или 22% от действующей минимальной зарплаты ежемесячно.

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