Допомагали призовникам: 10 українських перевізників відключили від системи "Шлях"

12 серпня 2024, 17:35
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Автор: Дарія Подвишенна

Джерело:

"Укртрансбезпека"

В Україні 10 перевізників було відключено від системи "Шлях". Це пов'язано з систематичним порушенням правил перетину державного кордону військовозобов’язаними особами.

Яких перевізників відключили від системи

Це рішення було прийнято відповідно до постанови Кабміну №57 від 27 січня 1995 року. Перевізники будуть відключені від системи на три місяці.

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Серед них:

  • ФОП Стадник Валерій Олексійович;
  • ФОП Соляник Людмила Володимирівна;
  • ФОП Постільга Степан Віталійович;
  • ФОП Пономаренко Віталій Анатолійович;
  • ФОП Локаткіна Катерина Володимирівна;
  • ФОП Левко Михайло Васильович;
  • ФОП Жигаленко Ігор Володимирович;
  • ФОП Вітенко Ігор Дмитрович;
  • ТОВ "ДМ-ТЛК";
  • ТОВ "ГУД КАРС".

Як повідомляють у відомстві, ці перевізники сприяли організації каналів переправлення чоловіків призовного віку через державний кордон.

Зауважте! Особи, які виїжджали за межі України як водії автомобільного транспорту, не повернулися в Україну протягом 60 днів, що є порушенням встановлених правил перетину державного кордону.