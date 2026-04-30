Time визначив 100 найвпливовіших компаній світу: хто потрапив до рейтингу у 2026 році

Журнал Time опублікував список із компаній, які найбільше впливають на світ. У різних категоріях з'явилися відомі бізнес-гіганти та стартапи, що вже визначають майбутнє.

Які компанії стали найвпливовішими у 2026 році?

Про те, хто увійшов до рейтингу і на які категорії поділили бізнес, йдеться на сайті Time.

Щорічний список видання є своєрідним спрямуванням для бізнесу. Так, можна побачити втілення нових технологій та розвиток. Зокрема важливо стежити за рейтингом, щоб розуміти, у якому напрямку рухається світовий бізнес.

Це компанії, які визначають, яким буде світ завтра,

– зазначають у виданні.

Журнал створив 6 номінацій:

титани;

лідери;

бунтівники;

інноватори;

піонери;

нагорода за вплив.

До категорії Титани цьогоріч належать відомі для всього світу компанії Google, Nvidia, Meta, Netflix, SpaceX, Toyota та інші.

У Лідерах опинилися Boston Dynamics (галузь роботів), Anthropic (ШІ-стартап), Chevron (нафтова компанія).

До списку Бунтівників додали TikTok, Telegram, Quizlet (платформа для навчання), Аdobe (розробники програмного забезпечення).

Інноваторами цьогоріч стали Huawei, Qualcomm та Mastercard.

До Піонерів зарахували OpenAl, Discord, Latterboxd, Ferrero Group.

Зауважте! Переглянути повний список усіх компаній, які визначили найвпливовішими, можна на сайті видання.

Окрему нагороду за вплив отримали: Sun King, CareMessage, Depop, Xenco Medical, Waystar.

Також у виданні пояснюють, що під час складання списку враховують фінансові показники, а також вплив компаній на суспільство, технології та глобальні процеси.

Що відомо про найкращі українські компанії?

Напередодні Forbes Ukraine та robota.ua визначили рейтинг найкращих компаній як роботодавців, пише Forbes.

Призові місця отримали:

1 місце – Genesis;

2 місце – Solidgate;

3 місце – Fractal.

Переможців визначали також у різних номінаціях. Наприклад, "Вибір експертів" – компанія Київстар. Найактивніший учасник – АТБ-Маркет.

Що відомо про роботу українських підприємств?

Завод "Вінницяпобутхім" починає працювати для відновлення потужностей, які були на заводі до 2022 року. Попри те, що виробництво є одним із найбільших у своєму напрямку в Україні, через російські активи, потрібно було призупиняти роботу на початку війни. Згодом виробництво приватизували та викупили українські бізнесмени. Нині ж повертається і бренд "Вухастик". Мета заводу – стати конкурентоспроможними серед продукції інших виробників.

Водночас "Нова пошта" протягом першого кварталу 2026 року збільшила виторг до 14,98 мільярда гривень у річному вимірі. Зокрема чистий прибуток за січень-березень збільшився у 4,4 раза.