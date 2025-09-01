Rheinmetall починає поставки снарядів в Україну з нового заводу
- Rheinmetall відкрив новий завод з виробництва боєприпасів у Німеччині, який є майже повністю автоматизованим і може виробляти 350 тисяч снарядів на рік.
- Цього року компанія планує поставити в Україну перші 25 тисяч боєприпасів і розглядає можливість інвестицій у виробництво дронів в Україні.
Голова правління оборонного концерну Rheinmetall Армін Папперґер під час відкриття нового заводу з виробництва боєприпасів у німецькому містечку Унтерлюс (Нижня Саксонія) розповів про плани компанії та перспективи співпраці з Україною.
Які обсяги річного виробництва?
За його словами, підприємство є майже повністю автоматизованим. Зокрема, на одній зміні працюють лише 40 людей, а річне виробництво становитиме близько 350 тисяч снарядів калібру 155 міліметрів, інформує 24 Канал з посиланням на DW.
"Ми маємо потужність, швидкість і завдяки автоматизації можемо нарощувати обсяги", – наголосив Папперґер.
Коли відбудуться поставки в Україну?
Перші 25 тисяч боєприпасів цього року вже відправлять в Україну. У 2026-му концерн планує виготовити щонайменше 150 тисяч снарядів, із яких 100 – 200 тисяч призначені для української армії. Решту отримають інші партнери.
Зауважте. Rheinmetall також готує запуск аналогічного заводу в Україні. Проте, за словами керівника концерну, процес гальмується через бюрократичні труднощі. Якщо їх вдасться подолати, виробництво може стартувати через 12–14 місяців.
Які плани на співрацю з Україною?
Крім того, компанія розглядає можливість інвестувати у створення великих дронів в Україні, проте остаточне рішення залежатиме від умов для такого виробництва.
Папперґер підкреслив, що Rheinmetall уже активно співпрацює з українськими оборонними підприємствами та вбачає у цьому перспективу для обох сторін.
Довідково. Rheinmetall – один із найбільших європейських оборонних концернів зі штаб-квартирою в Дюссельдорфі. Компанія спеціалізується на виробництві боєприпасів, військової техніки та систем оборони. Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році Rheinmetall суттєво збільшив обсяги виробництва та активно залучений до програм підтримки української армії.
Детальніше про будівництво заводу в Україні
- У 2023 році концерн оголосив про наміри збудувати в Україні кілька підприємств – від заводу з виробництва боєприпасів до ремонтних баз для бронетехніки.
- Перший такий проєкт спільний із "Укроборонпромом" завод у західних регіонах, де планують обслуговувати німецькі танки Leopard і бойові машини піхоти Marder.
- Нещодавно гендиректор Rheinmetall Армін Паппергер зазначив, що бюрократичні процедури в Україні "дуже, дуже високі" та впливають на швидкість будівництва заводу.
- У відповідь міністр оборони Денис Шмигаль зв'язався з німецьким партнером і, як він сам зазначив, "обговорив ключові етапи будівництва заводу", а також робочі питання щодо координації процесів.