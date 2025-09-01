Голова правління оборонного концерну Rheinmetall Армін Папперґер під час відкриття нового заводу з виробництва боєприпасів у німецькому містечку Унтерлюс (Нижня Саксонія) розповів про плани компанії та перспективи співпраці з Україною.

Які обсяги річного виробництва?

За його словами, підприємство є майже повністю автоматизованим. Зокрема, на одній зміні працюють лише 40 людей, а річне виробництво становитиме близько 350 тисяч снарядів калібру 155 міліметрів, інформує 24 Канал з посиланням на DW.

"Ми маємо потужність, швидкість і завдяки автоматизації можемо нарощувати обсяги", – наголосив Папперґер.

Коли відбудуться поставки в Україну?

Перші 25 тисяч боєприпасів цього року вже відправлять в Україну. У 2026-му концерн планує виготовити щонайменше 150 тисяч снарядів, із яких 100 – 200 тисяч призначені для української армії. Решту отримають інші партнери.

Зауважте. Rheinmetall також готує запуск аналогічного заводу в Україні. Проте, за словами керівника концерну, процес гальмується через бюрократичні труднощі. Якщо їх вдасться подолати, виробництво може стартувати через 12–14 місяців.

Які плани на співрацю з Україною?

Крім того, компанія розглядає можливість інвестувати у створення великих дронів в Україні, проте остаточне рішення залежатиме від умов для такого виробництва.

Папперґер підкреслив, що Rheinmetall уже активно співпрацює з українськими оборонними підприємствами та вбачає у цьому перспективу для обох сторін.

Довідково. Rheinmetall – один із найбільших європейських оборонних концернів зі штаб-квартирою в Дюссельдорфі. Компанія спеціалізується на виробництві боєприпасів, військової техніки та систем оборони. Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році Rheinmetall суттєво збільшив обсяги виробництва та активно залучений до програм підтримки української армії.

