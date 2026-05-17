Відключать менш ніж за 10 днів: Київстар вводить важливі зміни для українців

Київстар оголосив про новий етап модернізації мережі. Уже з 26 травня оператор почне відключати технологію 3G у частині населених пунктів та переводити частоти на розвиток 4G.

Що відомо про зміни від Київстару?

Оператор заявляє, що поступове виведення 3G з експлуатації є частиною довгострокової стратегії розвитку телеком-мережі, повідомили в компанії.

У компанії наголошують, що:

Технологія 3G уже вважається застарілою Сучасні мережі потребують більше ресурсу для розвитку 4G Аналогічний перехід уже відбувається у багатьох країнах світу

Після відключення частоти, які раніше використовувалися для 3G, перенаправлять на посилення 4G-покриття. Це потрібно для покращення швидкості мобільного інтернету та підготовки інфраструктури до майбутнього запуску 5G в Україні.

Де замість 3G працюватиме 4G?

Рівненська область: Вараш, Володимирець, Вараський район, Сарненський район

Івано-Франківська область: Дубовиця

Миколаївська область: Вознесенський район, Первомайський район, Миколаїв, Очаків, Коблеве, Миколаївський район

Харківська область: Харків, Люботин, Дергачі, Мерефа, Високий, Пісочин, Харківський район

Якщо ваша SIM-карта не підтримує 4G, ви можете безкоштовно замінити її на USIM, при цьому ваш номер не зміниться — для цього завітайте до найближчого магазину Київстар,

– пояснили в компанії.

Що це означає для абонентів?

Після відключення 3G користувачі зможуть і надалі користуватися мобільним інтернетом, але для цього потрібно:

мати смартфон із підтримкою 4G

активувати 4G у налаштуваннях телефона

використовувати SIM-карту нового зразка (USIM)

Перехід на 4G означає: вищу швидкість мобільного інтернету, стабільніше з’єднання, кращу якість відеодзвінків та стримінгу.

Зауважте! Відключення 3G – це частина глобального переходу на нові стандарти мобільного зв’язку. Для більшості користувачів зміни означатимуть швидший інтернет, однак окремим абонентам доведеться оновити SIM-карту або перевірити сумісність своїх пристроїв із 4G.

Коли Київстар остаточно відмовиться від 3G?

Найбільший мобільний оператор України Київстар заявив, що цей рік стане фінальним для технології 3G у мережі компанії, пише "Інтерфакс-Україна".

Ми хочемо зміцнити наше технологічне лідерство порівняно з конкурентами,

– повідомив СЕО та президент компанії Олександр Комаров.

За словами Комарова, оператор практично виконав свої ліцензійні зобов’язання щодо розвитку мережі LTE. Наразі 4G-покриття охоплює майже 97% населення України. Також компанія планує забезпечити LTE-зв’язком усі основні автомобільні дороги країни.

Разом з цим Олександр Комаров заявив, що не очікує запуску 5G в Україні до завершення війни.

Найімовірніший сценарій – це щось на кшталт 12 місяців після війни. І саме тому ми розглядаємо наші інвестиції в технологію LTE як стратегічні,

– каже Комаров.

3G в Україні повністю відключать: коли це зроблять інші оператори?

Застарілий 3G планують повністю відключити вже в найближчі роки. Про це в інтерв’ю розповів заступник міністра цифрової трансформації з розвитку цифрової інфраструктури Станіслав Прибитько, пише "РБК-Україна".

За його словами, "вимикання 3G – це не унікальний процес для України, а технологічний тренд".

Ми домовилися з операторами про чіткий дедлайн: 3G повністю вимкнуть до 1 січня 2031 року. Ми заклали такий тривалий перехідний період спеціально, щоб для вас ця відмова пройшла абсолютно непомітно. А от 5G не означає, що 4G зникне. Навпаки - 4G є базою для розгортання 5G,

– розповів Прибитько.

Що буде з тарифами Київстар?

Тарифи на мобільний звʼязок регулярно підвищуються, а телеком-компанії влаштовують "полювання" на абонентів, які хочуть піти від свого оператора до іншого, з нижчими тарифами. 24 Канал поцікавився в Олександра Комарова, як підвищення цін впливає на клієнтську базу та чого чекати абонентам упродовж наступних місяців.

Олександр Комаров CEO Київстару Тарифи будуть зростати. Все дуже просто – у країні двозначна офіційна інфляція. Ми – суб’єкт економіки цієї країни.

Комаров називає два ключові фактори, що тиснуть на економіку будь-якого бізнесу.

Перший – інфляція.

У низці витратних статей, критично важливих для оператора, реальне зростання значно перевищує офіційні 12%.

У періоди пікового навантаження – вранці та ввечері – комерційна електроенергія подорожчала приблизно на 60% за останній рік.

Платежі за радіочастотний спектр зросли на 23%, так само більш як на 20% підвищились витрати на оплату праці.

Другий – девальвація.

За оцінками Комарова, рік до року курс гривні просів на 6 – 7%. Це навіть краще за ті песимістичні цифри, які компанія закладала в бюджет, але все одно створює додатковий тиск.

Приблизно 30% доходу компанія реінвестує в мережу, і левова частка цих інвестицій – у валюті: акумулятори, генератори, радіообладнання, ліцензійне ПЗ (Ericsson, Nokia тощо) купуються не за гривню. У національній валюті залишаються радше "стовпи та частина сервісів".

Чому тарифи на мобільний зв’язок в Україні та Європі зростають?

Учасники ринку пояснюють, що йдеться не лише про комерційне рішення, а й про питання стійкості інфраструктури в умовах війни й економічного тиску. За словами економіста й експерта телеком-ринку Анатолія Амеліна, український мобільний зв’язок сьогодні демонструє якість, яка часто перевищує показники європейських і навіть американських операторів.

Анатолій Амелін Експерт телеком-ринку Український мобільний інтернет і зв'язок – на голову вище європейського і тим більше американського! Серйозно. У Берліні я ловив 4G з перебоями. У центрі міста! У Вашингтоні швидкість іноді змушувала нервово оновлювати сторінку.

Водночас ціна на мобільний зв’язок в Україні залишається однією з найнижчих у світі. Станом на початок цього року середня вартість тарифів із пакетом мобільного інтернету 20 – 40 ГБ становить близько 7 – 8,5 євро на місяць. Для порівняння: у Німеччині аналогічні послуги коштують 30 – 40 євро, у Франції – близько 20 євро, у Польщі – 10 – 12 євро.

Міжнародні дослідження також підтверджують цю різницю: вартість 1 ГБ мобільного інтернету в Україні становить близько 0,27 долара, тоді як у Німеччині – понад 2 долари, а у Швейцарії – понад 7 доларів. За цим показником Україна входить до десятки країн із найдешевшим мобільним інтернетом у світі.