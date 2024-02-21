У 2023 році Укрзалізниця використала лише 4,2 мільярда гривень з тих 5, які їй виділив уряд. Тепер залишок скерують на інші потреби.

Куди підуть заощаджені Укрзалізницею гроші

За підсумками 2023 року Укрзалізниці вдалося заощадити 800 мільйонів гривень. Сумарні витрати компанії склали 4,2 мільярда.

Цікаво Виторг, валовий прибуток, грошовий потік: як підприємцям читати фінансові звіти

Зокрема, Укрзалізниця спрямувала кошти на соціальні проєкти, наприклад, закупівлю пасажирських вагонів у Крюківського вагонобудівного заводу. Йдеться про 66 нових вагонів, 16 з яких – плацкартні. Їх постачання відбудеться у 2025 році.

Також компанія остаточно розрахувалася за 100 нових пасажирських вагонів, які були замовлені ще у 2021 році. З них частину вже експлуатували для евакуації мирних мешканців у 2022 році.

Правила гри у сучасному бізнес-світі стрімко змінюються. Сьогодні як ніколи важливо дбати про баланс роботи та відпочинку, щоб мати сили та натхнення підкорювати нові бізнес-вершини. І Škoda Karoq легко допоможе з цим. З понеділка по п’ятницю будь на зв’язку навіть в дорозі за допомогою бездротового підключення телефону. А у вихідні сміливо рушай з родиною на відкриття нових місць, завдяки Off-Road режиму. І це далеко не все…

Тепер Укрзалізниця буде звертатися за державною підтримкою виключно щодо фінансування соціальних та стратегічних проєктів. Також компанія розраховує на підтримку партнерів та міжнародних фінансових інституцій.

Що стосується заощаджених коштів у розмірі 800 мільйонів, то порядок їх використання передбачений Законом України "Про Державний бюджет України на 2024 рік". Їх скерують на ремонт автомобільних доріг.