Куди підуть заощаджені Укрзалізницею гроші
За підсумками 2023 року Укрзалізниці вдалося заощадити 800 мільйонів гривень. Сумарні витрати компанії склали 4,2 мільярда.
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Зокрема, Укрзалізниця спрямувала кошти на соціальні проєкти, наприклад, закупівлю пасажирських вагонів у Крюківського вагонобудівного заводу. Йдеться про 66 нових вагонів, 16 з яких – плацкартні. Їх постачання відбудеться у 2025 році.
Також компанія остаточно розрахувалася за 100 нових пасажирських вагонів, які були замовлені ще у 2021 році. З них частину вже експлуатували для евакуації мирних мешканців у 2022 році.
Тепер Укрзалізниця буде звертатися за державною підтримкою виключно щодо фінансування соціальних та стратегічних проєктів. Також компанія розраховує на підтримку партнерів та міжнародних фінансових інституцій.
Що стосується заощаджених коштів у розмірі 800 мільйонів, то порядок їх використання передбачений Законом України "Про Державний бюджет України на 2024 рік". Їх скерують на ремонт автомобільних доріг.