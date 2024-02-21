Куда пойдут сэкономленные Укрзализныцей деньги
По итогам 2023 года Укрзализныце удалось сэкономить 800 миллионов гривен. Суммарные расходы компании составили 4,2 миллиарда.
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В частности, Укрзализныця направила средства на социальные проекты, например, закупку пассажирских вагонов у Крюковского вагоностроительного завода. Речь идет о 66 новых вагонах, 16 из которых – плацкартные. Их поставка состоится в 2025 году.
Также компания окончательно рассчиталась за 100 новых пассажирских вагонов, которые были заказаны еще в 2021 году. Из них часть уже эксплуатировали для эвакуации мирных жителей в 2022 году.
Теперь Укрзализныця будет обращаться за государственной поддержкой исключительно по финансированию социальных и стратегических проектов. Также компания рассчитывает на поддержку партнеров и международных финансовых институтов.
Что касается сэкономленных средств в размере 800 миллионов, то порядок их использования предусмотрен Законом Украины "О Государственном бюджете Украины на 2024 год". Их направят на ремонт автомобильных дорог.