Куда пойдут сэкономленные Укрзализныцей деньги

По итогам 2023 года Укрзализныце удалось сэкономить 800 миллионов гривен. Суммарные расходы компании составили 4,2 миллиарда.

Интересно Выручка, валовая прибыль, денежный поток: как предпринимателям читать финансовые отчеты

В частности, Укрзализныця направила средства на социальные проекты, например, закупку пассажирских вагонов у Крюковского вагоностроительного завода. Речь идет о 66 новых вагонах, 16 из которых – плацкартные. Их поставка состоится в 2025 году.

Также компания окончательно рассчиталась за 100 новых пассажирских вагонов, которые были заказаны еще в 2021 году. Из них часть уже эксплуатировали для эвакуации мирных жителей в 2022 году.

Правила гри у сучасному бізнес-світі стрімко змінюються. Сьогодні як ніколи важливо дбати про баланс роботи та відпочинку, щоб мати сили та натхнення підкорювати нові бізнес-вершини. І Škoda Karoq легко допоможе з цим. З понеділка по п’ятницю будь на зв’язку навіть в дорозі за допомогою бездротового підключення телефону. А у вихідні сміливо рушай з родиною на відкриття нових місць, завдяки Off-Road режиму. І це далеко не все…

Теперь Укрзализныця будет обращаться за государственной поддержкой исключительно по финансированию социальных и стратегических проектов. Также компания рассчитывает на поддержку партнеров и международных финансовых институтов.

Что касается сэкономленных средств в размере 800 миллионов, то порядок их использования предусмотрен Законом Украины "О Государственном бюджете Украины на 2024 год". Их направят на ремонт автомобильных дорог.