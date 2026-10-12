Російський "Аерофлот" втрачає пасажирів: рейси просіли майже на 10%
Російська авіаційна група "Аерофлот" у вересні 2026 року перевезла менше пасажирів, ніж за аналогічний місяць торік. Водночас динаміка внутрішніх і міжнародних рейсів помітно відрізнялася.
Скільки пасажирів перевіз "Аерофлот" у вересні
У вересні група "Аерофлот" обслужила 4,8 мільйона пасажирів – на 4,2% менше, ніж за той самий місяць 2025 року, пише росЗМІ "Фінам".
У компанії пояснили спад, зокрема, тимчасовими обмеженнями в роботі аеропортів і перерозподілом літаків між маршрутами. Частину провізних потужностей із коротких напрямків, наприклад між Москвою та Санкт-Петербургом, використовували на довших рейсах.
Найпомітніші зміни відбулися у внутрішніх перевезеннях:
- Внутрішні рейси: 3,5 мільйона пасажирів, на 9,7% менше, ніж у вересні 2025 року.
- Міжнародні рейси: 1,3 мільйона пасажирів, на 13,6% більше за рік.
Що показали результати за дев’ять місяців
За січень – вересень 2026 року група "Аерофлот" перевезла 42,2 мільйона пасажирів. Порівняно з аналогічним періодом минулого року показник зменшився на 0,6%. Як і у вересні, результати залежали від напрямку перевезень:
- Внутрішні лінії: 31,1 мільйона пасажирів, скорочення на 4,6%.
- Міжнародні лінії: 11,1 мільйона пасажирів, зростання на 12,9%.
Статистика вказує на різну динаміку внутрішніх і міжнародних перевезень "Аерофлоту". Кількість пасажирів на внутрішніх рейсах скорочується, тоді як міжнародний сегмент продовжує зростати.
Як Зеленський "вдарив" по "Аерофлоту"
Президент Зеленський увечері 1 вересня попередив Росію про те, що її повітряний простір стає небезпечним. За його словами, повітряний простір Росії поступово закриватиметься через війну, яку вона ж і розпочала.
На російському фондовому ринку різко відреагували на заяву, а акції найбільшої авіакомпанії "Аерофлот" за вечір просіли більш ніж на 5%.
Для авіакомпанії ризики, пов'язані з безпекою польотів, можуть мати прямий вплив на роботу та фінансові показники. Зокрема, йдеться про потенційні зміни маршрутів, обмеження використання повітряного простору та додаткові ризики для перевізників і страховиків.