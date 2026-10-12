Сколько пассажиров перевез "Аэрофлот" в сентябре

В сентябре группа "Аэрофлот" обслужила 4,8 миллиона пассажиров – на 4,2% меньше, чем за тот же месяц 2025 года, пишет российское СМИ "Финам".

В компании объяснили спад, в частности, временными ограничениями в работе аэропортов и перераспределением самолетов между маршрутами. Часть провозных мощностей с коротких направлений, например между Москвой и Санкт-Петербургом, использовали на более длинных рейсах.

Наиболее заметные изменения произошли во внутренних перевозках:

Внутренние рейсы: 3,5 миллиона пассажиров, на 9,7% меньше, чем в сентябре 2025 года.

Международные рейсы: 1,3 миллиона пассажиров, на 13,6% больше, чем годом ранее.

Что показали результаты за девять месяцев

За январь – сентябрь 2026 года группа "Аэрофлот" перевезла 42,2 миллиона пассажиров. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатель снизился на 0,6%. Как и в сентябре, результаты зависели от направления перевозок:

Внутренние линии: 31,1 миллиона пассажиров, сокращение на 4,6%. Международные линии: 11,1 миллиона пассажиров, рост на 12,9%.

Статистика указывает на разную динамику внутренних и международных перевозок "Аэрофлота". Количество пассажиров на внутренних рейсах сокращается, тогда как международный сегмент продолжает расти.

Как Зеленский "ударил" по "Аэрофлоту"

Президент Зеленский вечером 1 сентября предупредил Россию о том, что ее воздушное пространство становится опасным. По его словам, воздушное пространство России будет постепенно закрываться из-за войны, которую она же и начала.

На российском фондовом рынке резко отреагировали на заявление, а акции крупнейшей авиакомпании "Аэрофлот" за вечер просели более чем на 5%.

Для авиакомпании риски, связанные с безопасностью полетов, могут оказать прямое влияние на работу и финансовые показатели. В частности, речь идет о потенциальных изменениях маршрутов, ограничениях использования воздушного пространства и дополнительных рисках для перевозчиков и страховщиков.