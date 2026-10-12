Скільки пасажирів перевіз "Аерофлот" у вересні

У вересні група "Аерофлот" обслужила 4,8 мільйона пасажирів – на 4,2% менше, ніж за той самий місяць 2025 року, пише росЗМІ "Фінам".

У компанії пояснили спад, зокрема, тимчасовими обмеженнями в роботі аеропортів і перерозподілом літаків між маршрутами. Частину провізних потужностей із коротких напрямків, наприклад між Москвою та Санкт-Петербургом, використовували на довших рейсах.

Найпомітніші зміни відбулися у внутрішніх перевезеннях:

Внутрішні рейси: 3,5 мільйона пасажирів, на 9,7% менше, ніж у вересні 2025 року.

Міжнародні рейси: 1,3 мільйона пасажирів, на 13,6% більше за рік.

Що показали результати за дев’ять місяців

За січень – вересень 2026 року група "Аерофлот" перевезла 42,2 мільйона пасажирів. Порівняно з аналогічним періодом минулого року показник зменшився на 0,6%. Як і у вересні, результати залежали від напрямку перевезень:

Внутрішні лінії: 31,1 мільйона пасажирів, скорочення на 4,6%. Міжнародні лінії: 11,1 мільйона пасажирів, зростання на 12,9%.

Статистика вказує на різну динаміку внутрішніх і міжнародних перевезень "Аерофлоту". Кількість пасажирів на внутрішніх рейсах скорочується, тоді як міжнародний сегмент продовжує зростати.

Як Зеленський "вдарив" по "Аерофлоту"

Президент Зеленський увечері 1 вересня попередив Росію про те, що її повітряний простір стає небезпечним. За його словами, повітряний простір Росії поступово закриватиметься через війну, яку вона ж і розпочала.

На російському фондовому ринку різко відреагували на заяву, а акції найбільшої авіакомпанії "Аерофлот" за вечір просіли більш ніж на 5%.

Для авіакомпанії ризики, пов'язані з безпекою польотів, можуть мати прямий вплив на роботу та фінансові показники. Зокрема, йдеться про потенційні зміни маршрутів, обмеження використання повітряного простору та додаткові ризики для перевізників і страховиків.



