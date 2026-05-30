"Кернел" заробив 89 мільйонів за квартал: чистий прибуток зріс у 2,2 раза

Один із найбільших агрохолдингів України збільшив прибуток у третьому кварталі 2026 фінансового року на понад 2 рази. Зростання показника пов'язують із вищими цінами на продукти переробки олійних культур.

Прибуток "Кернел" у 2026 році

Про те, на скільки змінилися прибутки агрохолдингу, йдеться у звіті компанії.

Чистий консолідований прибуток агрохолдингу "Кернел" за третій квартал фінансового 2026 року (січень-березень 2026 року) складає 89 мільйонів доларів. Порівняно з попереднім показним, за третій квартал фінансового 2025 року, показник збільшився у 2,2 раза.

Так, консолідована виручка компанії у третьому кварталі зросла на 3%, до 1180 мільйонів доларів. Проти попереднього кварталу дохід збільшився на 7%. Пояснюється це вищими цінами продажу для продуктів переробки олійних культур.

Зауважте! "Кернел" – це найбільший український агрохолдинг. Він є провідним світовим виробником та експортером соняшникової олії. Також компанія експортує зернові.

Переоцінка біологічних активів принесла холдингу збиток у 22 мільйони доларів, хоча на рік раніше показник становив 24 мільйони. Щодо собівартості реалізованої продукції – вона зменшилася на 4%, до 947 мільйонів доларів. Значно вплинув на цей показник прибуток від товарних ф'ючерсів, опціонів та нереалізованих форвардних контрактів. Сума прибутку склала 127 мільйонів доларів.

У компанії також зазначили, що без цього доходу у 127 мільйонів тиск на закупівлі залишався помітним. До того ж собівартість товарів для перепродажу зросла на 12% у квартальному обчисленні. Причина – загострення конкуренції за сировину.

Зросли також витрати на доставку й обробку:

на 11% у річному обчисленні;

на 37% у квартальному обчисленні.

Це зумовила більша частка контрактів, укладених на умовах CIF/CFR.

Попри це валовий прибуток "Кернелу" протягом січня-березня 2026 фінансового року зріс на 54%(проти 2025 фр) і збільшився до 211 мільйонів доларів.

Адміністративні витрати компанії склали 95 мільйонів доларів за січень-березень 2026 року. Це на 72% більше, ніж у квартальному обчисленні, що пов'язано із більшими витратами на зарплати.

Показник EBITDA за звітний період зріс до 156 мільйонів доларів. Переробка олійних культур принесла 42 мільйони EBITDA (+17% за рік). EBITDA від сільського господарства склала 26 мільйонів доларів.

Нагадаємо, що під час російської атаки 18 травня було пошкоджено елеваторний комплекс компанії у Хмельницькій області. Відомо, що внаслідок влучання є руйнування ємностей та складів для зберігання зерна, через що частина культури висипалася.

Зокрема під час російського удару 5 травня постраждав термінал "Кернел" у Чорноморську. Там були резервуари для зберігання олії, як наслідок стався витік продукту на понад 1 100 тонн. Витік оперативно локалізували, тож продукція не потрапила в море.