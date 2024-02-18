Мільйонні прибутки, декілька квартир, земельні ділянки: якими активами володіє сім'я Гринкевичів

Наприкінці грудня 2023 року бізнесмена Ігоря Гринкевича затримали за підозрою у спробі підкупити одного з керівників Головного слідчого управління ДБР за повернення вилученого майна. 17 січня йому та членам його родини повідомили про підозру в махінаціях на закупівлях одягу та білизни для ЗСУ.

22 січня Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід синові бізнесмена Роману Гринкевичу – тримання під вартою із заставою 500 мільйонів гривень. Загалом у справі про військові тендери фігурують п'ятеро підозрюваних: Ігор Гринкевич, Роман Гринкевич, двоє директорів фірм, які працювали з Міністерством оборони, та ще одна довірена особа.

Аналітики платформи великих даних VKURSI ексклюзивно для 24 Каналу проаналізували, які активи та підприємства має Гринкевич та його родина та який дохід вони отримують.

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Активи Ігоря Гринкевича

Гринкевич Ігор Володимирович має зв'язки з 5 зареєстрованими компаніями:

у 3 компаніях він фігурує як засновник;

у 1 компанії – як бенефіціар;

у 3 компаніях – як попередній засновник і бенефіціар.

ТОВ "Охоронно-юридична компанія Кобра"

Компанія розташована у Львові та займається проведенням розслідувань і забезпеченням безпеки.

Засновники: Босак Роман Ігорьович, Гринкевич Ігор Володимирович, Староста Володимир Іванович. Усі мають рівну частку – по 33,3%.

ТОВ "Візин Річ"

Компанія зареєстрована в місті Дружківка Донецької області та займається будівництвом нежитлових приміщень. Її дохід за 2018 рік становив 35,7 мільйона гривень .

. Також компанія фігурує в 135 судових справах, у 59% як відповідач. Найчастіше справи пов'язані з господарським і кримінальним судочинством.

Засновник: Скидоненко Андрій Олександрович. Інформація про те, що Ігор Гринкевич вийшов зі складу бенефіціарів і засновників компанії, з'явилася в середині листопада 2023 року.

Андрій Скидоненко має зв'язок із великою кількістю компаній, у деяких він фігурує одразу і як засновник, і як бенефіціар. У реєстрі містяться записи, що в 78 компаніях він фігурує як засновник, у 66 – як керівник, у 67 – як бенефіціар.

БО "Благодійний фонд "Хоуп.юа"

Дохід фонду у 2022 році становив 4,35 мільйона гривень .

. Засновники: Гринкевич Ігор Володимирович, Гринкевич Роман Ігорьович (син), Гринкевич Світлана Степанівна (дружина).

ТОВ "Львівський будівельний холдинг"

Компанія займається будівництвом житлових та нежитлових приміщень. З 26 жовтня 2023 року компанію внесли до санкційного списку антимонопольного комітету.

Дохід компанії у 2018 році становив 5,34 мільйона гривень .

. Засновники: Вдов'як Володимир Мар'янович.

ТОВ "Лео Маркетинг Едженсі"

Компанія розташована у Львові та має основний КВЕД "Рекламні агентства".

Засновники: Гринкевич Ігор Володимирович, Шкуро Ян Вікторович. Мають частки по 50% у компанії.

Нагадаємо! Компанії львівського бізнесмена виграли 23 тендери на постачання Міністерству оборони одягу на суму понад 1,5 мільярда гривень. Це призвело до збитків бюджету, за попередніми оцінками, на 1,2 мільярда гривень. Раніше журналісти 24 Каналу порахували, що саме на цю суму можна було б придбати для української армії. Наприклад, майже 100 ударних безпілотників Shark та 4 танки Leopard 2A6.

Активи Романа Гринкевича

Гринкевич Роман Ігорьович має зв'язки з 4 зареєстрованими компаніями:

у 3 компаніях він фігурує як засновник;

у 2 компаніях – як бенефіціар;

у 2 компаніях – як попередній засновник і керівник.

ТОВ "Електроагротехніка"

Компанія розташована в місті Дрогобич Львівської області та займається виробництвом машин та устатковання для сільського та лісового господарства.

Засновники: Гринкевич Роман Ігорьович, Летнянчин Василь Миколайович. Мають частки по 50% у компанії.

ТОВ "Будгарант Плюс"

Компанія зареєстрована в Києві та займається будівництвом житлових і нежитлових приміщень.

Компанія отримала 32 перемоги в державних тендерах за 2016 – 2017 роки на загальну суму 66,3 мільйона гривень.

Засновник: Гусаченко Анатолій Володимирович. Гринкевич вийшов зі складу засновників у 2017 році.

ТОВ "Будівельний Альянс Монтажпроект"

Компанія займається оптовою торгівлею текстильними матеріалами, малярними та іншими роботами із завершення будівництва.

Дохід у 2022 році становив 209,34 мільйона гривень. Дохід компанії за 9 місяців 2023 року становив 293 мільйони гривень .

. З 2019 по 2023 роки компанія має 39 перемог у державних тендерах на загальну суму 484,36 мільйона гривень.

Засновник: Гринкевич Роман Ігорьович.

Цікаво! Соня Морозюк, наречена Романа Гринкевича, отримала від корупціонера заручальну обручку бренду Graff. Ціна подібних прикрас може сягати до 380 тисяч доларів. Також художниця не соромилася хизуватися й іншими дорогими прикрасами, зокрема брендів Cartier, Rolex Daytona, BVLGARI SERPENTI, тощо.

Гринкевич Світлана Степанівна

Гринкевич Світлана Степанівна має зв'язки з 12 зареєстрованими компаніями:

у 6 компаніях вона фігурує як засновниця;

у 1 компанії – як бенефіціарка;

у 13 компаніях – як попередня засновниця та керівниця.

Які компанії прибуткові

Більшість компаній не мають жодної інформації про прибуток.

Найбільший прибуток у ТОВ "Трейнд Лайнс Рітейл". Компанія зареєстрована у Вінниці та має різноманітні КВЕДи: від оптової торгівлі взуттям до оптової торгівлі деревиною та металевими рудами.

Засновник компанії сьогодні – Тимків Володимир Іванович. Світлана Гринкевич зі складу бенефіціарів вийшла влітку 2023 року. У 2022 році компанія заробила 1,66 мільярда гривень. А за 9 місяців цього року вона отримала 702 мільйони гривень доходу.

ТОВ "Альянс Імекс Транс" , яке займається вантажним транспортом і також має Світлану Гринкевич серед засновників, у 2022 році отримало 5,64 мільйона гривень доходу.

, яке займається вантажним транспортом і також має Світлану Гринкевич серед засновників, у 2022 році отримало доходу. ТОВ "ВТ Девелопмент" займається посередництвом у торгівлі продуктами, (Світлана Гринкевич вийшла зі складу засновників влітку 2023-го). У 2022 році компанія отримала 4,69 мільйона гривень, а за 9 місяців 2023 року її дохід становив 1,8 мільярда гривень .

займається посередництвом у торгівлі продуктами, (Світлана Гринкевич вийшла зі складу засновників влітку 2023-го). У 2022 році компанія отримала 4,69 мільйона гривень, а за 9 місяців 2023 року її дохід становив . ПрАТ "Кар'єроуправління" займається видобутком піску, гравію, глини та каоліну. Світлана Гринкевич вийшла зі складу бенефіціарів на початку 2024 року. Компанія у 2022 році отримала 27,69 мільйона гривень.

Теща Гринкевича – Ірина Федак

Ще одне прибуткове підприємство записано на тещу Ігоря Гринкевича – Федак Ірину Романівну. Ідеться про ТзОВ "Бориславтепло", яке займається постачанням пари, гарячої води та кондиційованого повітря. У 2022 році компанія отримала 18,59 мільйона гривень, а за 9 місяців 2023 року її дохід становив 14 мільйонів гривень.

Нерухомість сім'ї Гринкевичів

Земельні ділянки

З 2020 по 2024 рік включно компанія отримала 10 перемог у державних тендерах на загальну суму 24,2 мільйона гривень.

З нерухомості на Ігоря Гринкевича записана лише одна земельна ділянка для ведення сільського господарства площею 1,9 гектара в Київській області.

У Романа Гринкевича за даними реєстрів також є одна земельна ділянка в Київській області для ведення сільського господарства площею 1,9 гектара.

На Світлану Гринкевич, дружину львівського бізнесмена, записано 6 об'єктів нерухомості та 4 земельні ділянки. Ділянки розташовані у Львівській і Закарпатській областях, мають цільове призначення – будівництво та для ведення сільського господарства. Загальна площа ділянок – 2,8 гектара.

Обʼєкти нерухомості

Також на Світлану записано декілька об'єктів нерухомості: будинок у Львівській області площею 67,8 квадратного метра, квартири у Києві площею 51,6, 30,7 та 123,6 квадратного метра, квартира у Львові – 127,7 квадратного метра та гаражний бокс у Львові.

На Ірину Федак записано 5 земельних ділянок і 4 об'єкти нерухомості, а також дві квартири в Києві – 85,2 та 30,7 квадратних метрів, квартира у Львові – 127,7 квадратних метрів та садовий будинок у Львові – 298,4 квадратних метрів.