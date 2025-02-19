Суд в Росії конфіскував активи найбільшої української алкогольної компанії

Суд у Вологодській області Росії ухвалив рішення про конфіскацію активів найбільшого українського алкогольного холдингу Bayadera Group, який виробляє горілку "Воздух" і "Перепелка".

Власників холдинку назвали екстремістами

Про це повідомляють російські видання, інформує 24 Канал. Суд визнав власників холдингу Наталю Бондарєву та Святослава Нечитайла, а також керуючого їхніми активами в Росії Юрія Мокляка "екстремістами".

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Довідково. Bayadera Group – один із провідних алкогольних виробників у Східній Європі, заснований у 1991 році в Києві. До його портфеля входять бренди "Хлібний дар", "Козацька Рада", "Коблево", Marengo, "Перша гільдія", "Цельсій", Rada, "Вакцина" та інші.

Компанія також є ексклюзивним імпортером продукції таких брендів, як Becherovka, Captain Morgan, Johnnie Walker, Baileys, Moët & Chandon, Hennessy та Belvedere, а її експортна мережа охоплює понад 35 країн світу.

Конфіскували майно на суму 100 мільйонів доларів

Вартість конфіскованого майна перевищує 100 мільйонів доларів. До списку активів увійшли "Великоустюзький лікеро-горілчаний завод", "Національні алкогольні традиції", "Бізнес-Групп" (Москва), "Південні алкогольні традиції" та "Алкогольні традиції Криму".

Розгляд справи тривав лише один день у закритому режимі. Рішення суд ухвалив на основі проукраїнської позиції власників компанії.

За даними російських відомств, у 2022 – 2024 роках Bayadera Group перерахувала понад 1,8 мільйонів доларів на підтримку ЗСУ, ГУР МО України та полку "Азов", а також співпрацювала з фондами "Україна у вогні" і "Повернись живим". Російська прокуратура заявила, що активи компанії в Росії були оформлені через довірених осіб.

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