Владельцев холдинга назвали экстремистами

Об этом сообщают российские издания, информирует 24 Канал. Суд признал владельцев холдинга Наталью Бондареву и Святослава Нечитайло, а также управляющего их активами в России Юрия Мокляка "экстремистами".

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Справочно. Bayadera Group – один из ведущих алкогольных производителей в Восточной Европе, основан в 1991 году в Киеве. В его портфель входят бренды "Хлебный дар", "Козацька Рада", "Коблево", Marengo, "Первая гильдия", "Цельсий", Rada, "Вакцина" и другие.

Компания также является эксклюзивным импортером продукции таких брендов, как Becherovka, Captain Morgan, Johnnie Walker, Baileys, Moët & Chandon, Hennessy и Belvedere, а ее экспортная сеть охватывает более 35 стран мира.

Конфисковали имущество на сумму 100 миллионов долларов

Стоимость конфискованного имущества превышает 100 миллионов долларов. В список активов вошли "Великоустюжский ликеро-водочный завод", "Национальные алкогольные традиции", "Бизнес-Групп" (Москва), "Южные алкогольные традиции" и "Алкогольные традиции Крыма".

Заметьте. Рассмотрение дела длилось всего один день в закрытом режиме. Решение суд принял на основе проукраинской позиции владельцев компании.

По данным российских ведомств, в 2022 – 2024 годах Bayadera Group перечислила более 1,8 миллионов долларов на поддержку ВСУ, ГУР МО Украины и полка "Азов", а также сотрудничала с фондами "Украина в огне" и "Вернись живым". Российская прокуратура заявила, что активы компании в России были оформлены через доверенных лиц.