Російський "Лукойл" втратить ключові активи: одна з країн готує закон для конфіскації

Болгарія хоче отримати контроль над місцевим НПЗ, що належить підсанкційному "Лукойлу". Його планують продати новому власнику.

Що відомо про плани Болгарії щодо активів "Лукойла"?

Болгарія розробляє зміни до законодавства, які дозволять їй конфіскацію та продаж Бургаського нафтопереробного заводу, щоб захистити завод від санкцій США, повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

Бургас – єдиний нафтопереробний завод у Болгарії, який був ключовою частиною іноземної бізнес-імперії "Лукойла". Законопроєкт дозволить спеціальному керуючому, якщо його призначать, контролювати продаж НПЗ в Бургасі, власником якого є компанія "Лукойл".

Тоді російська компанія не матиме права голосувати чи подавати апеляцію. Планують, що призначення спеціального менеджера для тимчасового операційного контролю над болгарською діяльністю "Лукойла" зможе:

забезпечити енергетичну безпеку;

запобігти кризі постачання;

зменшити ризик майбутніх або вторинних санкцій.

Що думає президент?

Разом з цим днями повідомлялося, що президент Болгарії ветував закон щодо продажу активів російського "Лукойлу", повідомляє 24 Канал з посиланням на пресслужбу президента.

Президент Болгарії Румен Радев оскаржив норму, яка зобов'язує проводити такі угоди під контролем Держагентства національної безпеки та отримувати від нього письмовий висновок про допустимість продажу активів.

Зауважте! Найбільший НПЗ Болгарії в Бургасі здатний щороку переробляти до 10 мільйонів тонн нафти і забезпечує до 80% пального країни. "Лукойл" також керує в країні 220 автозаправними станціями, 9 нафтобазами та бізнесом з бункерування морських та повітряних суден.

Що відомо про продаж активів "Лукойла"?