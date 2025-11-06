Российский "Лукойл" потеряет ключевые активы: одна из стран готовит закон для конфискации
- Болгария разрабатывает законодательные изменения для конфискации и продажи Бургасского НПЗ, принадлежащего "Лукойлу", чтобы защитить его от санкций США.
- Президент Болгарии Румен Радев ветировал закон, который требует контроль Госагентства национальной безопасности над продажей активов "Лукойла".
Болгария хочет получить контроль над местным НПЗ, принадлежащим подсанкционному "Лукойлу". Его планируют продать новому владельцу.
Что известно о планах Болгарии в отношении активов "Лукойла"?
Болгария разрабатывает изменения в законодательство, которые позволят ей конфискацию и продажу Бургасского нефтеперерабатывающего завода, чтобы защитить завод от санкций США, сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.
Бургас – единственный нефтеперерабатывающий завод в Болгарии, который был ключевой частью иностранной бизнес-империи "Лукойла". Законопроект позволит специальному управляющему, если его назначат, контролировать продажу НПЗ в Бургасе, владельцем которого является компания "Лукойл".
Тогда российская компания не будет иметь права голосовать или подавать апелляцию. Планируют, что назначение специального менеджера для временного операционного контроля над болгарской деятельностью "Лукойла" сможет:
- обеспечить энергетическую безопасность;
- предотвратить кризис снабжения;
- уменьшить риск будущих или вторичных санкций.
Что думает президент?
Вместе с этим на днях сообщалось, что президент Болгарии ветировал закон о продаже активов российского "Лукойла", сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-службу президента.
Президент Болгарии Румен Радев обжаловал норму, которая обязывает проводить такие сделки под контролем Госагентства национальной безопасности и получать от него письменное заключение о допустимости продажи активов.
Обратите внимание! Крупнейший НПЗ Болгарии в Бургасе способен ежегодно перерабатывать до 10 миллионов тонн нефти и обеспечивает до 80% топлива страны. "Лукойл" также руководит в стране 220 автозаправочными станциями, 9 нефтебазами и бизнесом по бункеровке морских и воздушных судов.
Что известно о продаже активов "Лукойла"?
Gunvor Group покупает международные активы "Лукойла", и влияние России после этого исключено, даже в случае отмены санкций. Сделка должна пройти одобрение регуляторов, а продажа активов обратно исключена, что обеспечивает полный разрыв связей с "Лукойлом".
Введенные США санкции против "Лукойла" и "Роснефти" могут сократить экспорт нефти России в Индию и Китай на 70%, а она сама может терять около 100 миллиардов долларов в год из-за ограничений. Санкции ежемесячно будут забирать у россиян не менее 5 миллиардов долларов.