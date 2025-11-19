Охочих стає все більше: нафтовий гігант з США хоче купити активи "Лукойла"

До перегонів щодо купівлі активів "Лукойла" приєднується одна з найбільших нафтогазових компаній світу – Exxon Mobil. Загалом знайшлося троє покупців на активи.

Яку частку активів хоче купити Exxon Mobil?

Американський нафтовий гігант Exxon Mobil слідом за конкурентом Chevron розглядає варіанти купівлі частин підсанкційного російського "Лукойла", повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

Exxon розглядає варіанти придбання активів "Лукойла" в Казахстані, де як американська, так і російська фірми мають частки в родовищах Карачаганак і Тенгіз. Chevron, ще один партнер у цих активах, також вивчає варіанти їх придбання.

Exxon також може вивчити потенційну заявку на родовище West Qurna-2 в Іраку, яке експлуатується компанією "Лукойл" і є найціннішим активом російської фірми. Американська компанія довгий час була оператором сусіднього проекту West Qurna-1, перш ніж вийшла з нього минулого року.

Цікаво! "Лукойл" має НПЗ в Європі, частки в нафтових родовищах Казахстану, Узбекистану, Іраку, Мексики, Гани, Єгипту та Нігерії, а також сотні роздрібних АЗС по всьому світу, зокрема й у США. Іноземні активи компанії видобувають близько 0,5% світового обсягу нафти.

Хто ще хоче купити активи "Лукойла"?

Chevron також вивчає варіанти купівлі глобальних активів російської нафтової компанії "Лукойл", повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

Цю компанію цікавлять активи, де компанії перетинаються, а не увесь портфель вартістю близько 22 мільярдів доларів.

Також компанія Carlyle перебуває на ранніх стадіях вивчення можливості придбання активів. Компанія збирається подати заявку на отримання ліцензії США, яка дозволить їй купувати активи, перш ніж розпочинати комплексну перевірку.

