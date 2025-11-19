Желающих становится все больше: нефтяной гигант из США хочет купить активы "Лукойла"

К гонке по покупке активов "Лукойла" присоединяется одна из крупнейших нефтегазовых компаний мира – Exxon Mobil. Всего нашлось три покупателя на активы.

Какую долю активов хочет купить Exxon Mobil?

Американский нефтяной гигант Exxon Mobil вслед за конкурентом Chevron рассматривает варианты покупки частей подсанкционного российского "Лукойла", сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

Exxon рассматривает варианты приобретения активов "Лукойла" в Казахстане, где как американская, так и российская фирмы имеют доли в месторождениях Карачаганак и Тенгиз. Chevron, еще один партнер в этих активах, также изучает варианты их приобретения.

Exxon также может изучить потенциальную заявку на месторождение West Qurna-2 в Ираке, которое эксплуатируется компанией "Лукойл" и является самым ценным активом российской фирмы. Американская компания долгое время была оператором соседнего проекта West Qurna-1, прежде чем вышла из него в прошлом году.

Интересно! "Лукойл" имеет НПЗ в Европе, доли в нефтяных месторождениях Казахстана, Узбекистана, Ирака, Мексики, Ганы, Египта и Нигерии, а также сотни розничных АЗС по всему миру, в том числе и в США. Иностранные активы компании добывают около 0,5% мирового объема нефти.

Кто еще хочет купить активы "Лукойла"?

Chevron также изучает варианты покупки глобальных активов российской нефтяной компании "Лукойл", сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

Эту компанию интересуют активы, где компании пересекаются, а не весь портфель стоимостью около 22 миллиардов долларов.

Также компания Carlyle находится на ранних стадиях изучения возможности приобретения активов. Компания собирается подать заявку на получение лицензии США, которая позволит ей покупать активы, прежде чем начинать комплексную проверку.

О санкциях против "Лукойла"