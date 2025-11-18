Будуть справжні перегони: для активів російського "Лукойла" знайшовся ще один покупець

Американський нафтовий гігант Chevron приєднується до перегонів щодо купівлі активів "Лукойла". Тепер купити активи прагнуть дві компанії.

Що відомо про бажання Chevron купити "Лукойл"?

Chevron вивчає варіанти купівлі глобальних активів російської нафтової компанії “Лукойл”, повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

Дивіться також Американська компанія хоче купити активи російського "Лукойла"

Минулого тижня Міністерство фінансів США надало дозвіл потенційним покупцям на переговори з "Лукойлом" щодо іноземних активів. Chevron приєднається до Carlyle та інших фірм у гонці за портфелем "Лукойла" вартістю щонайменше 20 мільярдів доларів.

Джерела повідомили, що Chevron вивчає варіанти купівлі активів "Лукойла", де компанії перетинаються, а не всього портфеля. Компанія заявила, що дотримується законів і нормативних актів, що застосовуються до її діяльності, і не коментує комерційні питання.

Цікаво! "Лукойл" видобуває близько 2% світового видобутку нафти всередині країни та за кордоном і заявив, що шукає покупців на свої міжнародні активи, які виробляють 0,5% світового обсягу нафти. Їхня вартість, за оцінками, становить близько 22 мільярдів доларів, згідно з поданими за 2024 рік даними.

Чому не вдалося продати активи швейцарській Gunvor?

Компанія Gunvor відкликала свою пропозицію щодо купівлі міжнародних активів "Лукойла" після звинувачень у зв'язках з Кремлем, повідомляє 24 Канал з посиланням на Politico.

Також у Мінфіні США заявили, що ніколи не схвалили б угоду купівлі "Лукойла" компанією, яка пов’язана з Путіним.

Президент Трамп чітко дав зрозуміти, що війна має негайно припинитися. Доки Путін продовжуватиме безглузді вбивства, маріонетка Кремля, Gunvor, ніколи не отримає ліцензії на діяльність та отримання прибутку,

– повідомило Міністерство фінансів США в X.

Ці коментарі з'явилися після того, як "Лукойл" минулого тижня заявив, що прийняв пропозицію багатонаціонального торгового дому купити його міжнародний бізнес після того, адже Трамп оголосив про санкції проти енергетичної компанії.

Про санкції проти "Лукойла"